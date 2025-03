Una serie di incontri con FaberArtis

"Noi dell’associazione di volontariato culturale FaberArtis, in linea con quanto espresso da papa Francesco, vogliamo vivere e far vivere più consapevolmente l’anno giubilare 2025, per far sì che la speranza, attraverso di noi, diventi contagiosa".

E’ la stessa associazione ad affermarlo dando il via a una serie di incontri: "Per questo proponiamo, in collaborazione con la Diocesi di Fabriano - Matelica, il sostegno

della Conferenza Episcopale italiana, il patrocinio della città di Fabriano e l’apporto dell’Istituzione d’istruzione superiore Morea-Vivarelli, che ci ha concesso la sala Ubaldi, un percorso che inizia a marzo per terminare a settembre".

Il percorso è già partito. Giovedì lo storico dell’arte professor Fabio Marcelli dell’Università degli Studi di Perugia affronterà il tema "Il Giubileo nei Santi. San Francesco e il perdono di Assisi" e giovedì 27 "Il Giubileo umanista del 1450 e Fabriano", che sarà ospitato sempre nella sala Ubaldi e alle ore 17.30.