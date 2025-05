"Una settimana da dimenticare. Per la giunta un pieno di criticità"

"In appena una settimana, l’Amministrazione Silvetti ha totalizzato il record di criticità irrisolte". Così i consiglieri Pd in una nota inviata ieri. "Purtroppo, in pochi giorni la città ha potuto leggere solo di risultati negativi.

A partire dai 153.000 euro di perdita della Fondazione Teatro delle Muse, per l’anno 2024, proseguendo per la bagarre sul piano regolatore del Porto, dove la filiera ha palesemente fallito, con il sindaco e il presidente Acquaroli che sembrano essere solo spettatori confusi e ininfluenti. C’è poi lo stallo di Piazza della Repubblica, lo slittamento della manovra di bilancio, lo stop alla demolizione e recupero del liceo Benincasa, provocato delle lungaggini progettuali del Governo Meloni. C’è la preoccupante situazione di Conerobus (non nuova ndr), rispetto alla quale Comune e Regione non stanno dando le risposte che servono. In tutto questo, anziché optare per azioni concrete di ricapitalizzazione, negli ultimi due anni hanno preferito lamentarsi senza incidere sulla situazione. Da quando Silvetti si è insediato, sono mancati all’Azienda centinaia di migliaia di euro di entrate a causa del fatto che il Comune di Ancona (ma anche la Regione) non ha provveduto agli adeguamenti ISTAT necessari. Così, non si può andare avanti a lungo. Si intervenga senza mettere la testa sotto la sabbia".