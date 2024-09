Una settimana dedicata al volontariato

Da domani inizia una settimana dedicata a far conoscere le tante opportunità di volontariato, non solo nelle strutture Diocesane della Caritas e dell’Unidcesimaora, Centro di Solidarietà in Piazza della Vittoria, Casa San Benedetto in Strada delle Saline e il Magazzino Solidale RIKREA sulla Strada Arceviese, ma anche nelle Parrocchie sparse sul territorio diocesano.

La Settimana si concluderà sabato alle 10 con l’inaugurazione ufficiale del Magazzino Solidale Rikrea, in Strada Arceviese km 3.300. L’invito è rivolto a tutti e sarà un momento davvero importante per il magazzino solidale, che è aperto ormai da qualche anno ma che ha dedicato questo tempo prezioso per dare forma a progetti molto importanti, per Undicesimaora, Caritas e la comunità. La mattinata di sabato sarà uno spazio per presentare i progetti che in questi anni si sono sviluppati a Rikrea, dalla sartoria sociale Rikuci alla creazione della linea di mobili Vita nuova, nati sempre dentro la mission sociale di accoglienza di tirocinanti, di pubbliche utilità e di volontari: è questo ciò che si potrà vedere e toccare con mano a Rikrea, dove, a oggi, lavorano più di 30 persone. L’orizzonte che si vede a Rikrea è un futuro nuovo. Ad arricchire la mattinata alle 11.00 l’esibizione di Simona Atzori.