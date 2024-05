Una settimana fa le telefonate senza risposta della sorella

Una settimana fa la sorella aveva telefonato a casa di Loredana Molinari e Maurizio Bucciarelli ma nessuno le ha risposto. Madre e figlio di 78 e 54 anni erano già morti. Molinari infatti non ha richiamato la parente stretta nonostante le avesse lasciato anche un messaggio in segreteria in cui le diceva: "Loredana ti ho chiamato perché non mi rispondi? Non hai sentito il telefono? Quando senti il messaggio richiamami". Molinari però non ha richiamato la sorella che abita come lei a Chiaravalle anche se in una zona più di campagna. Non si è preoccupata più di tanto perché la sapeva comunque in casa con il figlio e ha pensato che se le era successo qualcosa di grave sarebbe stata avvertita da lui. Non poteva immaginare che invece anche Bucciarelli era morto. Lo ha capito solo mercoledì quando i vigili del fuoco hanno trovato madre e figlio morti nell’appartamento di via Gramsci. Il giorno preciso della telefonata non è stato indicato perché non è rimasto nella memoria del cellulare della sorella che ha un vecchio telefonino che non conserva tutta la cronologia. La donna si ricorda che era almeno una settimana fa, massimo dieci giorni. Dai tabulati sarà possibile capire meglio il giorno ed essere utile anche alle indagini portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Jesi e dal Nucleo Investigativo. Altre volte era capitato che la 78enne non facesse in tempo a rispondere al telefono perché camminava piano e con fatica e i suoi spostamenti in casa erano molto lenti. Poi però richiamava sempre la sorella anche se non si frequentavano, nemmeno nelle feste comandate. Sporadicamente si sentivano al telefono ma non per contrasti familiari erano solo persone riservate. I familiari di Molinari, sorella e una nipote, si sono affidate ad un legale per seguire gli sviluppi delle indagini, l’avvocato Marianna Fioretti che lunedì depositerà la nomina in Procura. Ieri il legale ha accompagnato in obitorio a Torrette la nipote della donna deceduta per il riconoscimento delle due salme, quella della zia e del cugino. Un momento straziante perché i corpi erano quasi irriconoscibili per lo stato in cui versavano. Il pubblico ministero ieri mattina ha affidato l’incarico dell’autopsia al medico legale Eva Montanari che si è presa 60 giorni prima di disporre una relazione. L’esame autoptico inizierà questa mattina alla Medicina Legale dell’ospedale di Torrette. Non è stato nominato un perito di parte dai familiari delle vittime. Ieri sulle due salme è stata effettuata la tac, per vedere se lo scheletro presenta fratture o traumi dovuti ad una aggressione o comunque ad un evento violento o se hanno tracce di colpi autoinferti, ma non c’è ancora un referto. Le indagini continuano a 360 gradi anche se rimane l’ipotesi dell’omicidio-suicidio quella più accreditata. L’autopsia potrà definire se i tempi di morte siano stati gli stessi o in giorni diversi. I due corpi erano in stanze diverse. L’unica possibile arma utilizzata potrebbe essere un martello trovato in casa. La donna presenterebbe dei traumi alla testa. Non c’erano coltelli o oggetti taglianti vicino a madre e figlio. L’abitazione è sotto sequestro giudiziario.