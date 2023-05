Una sfida che segna la nostra storia

Andrea Massaro

E fu così che arrivò il giorno per Ancona. Probabilmente il più importante della storia recente. Perchè tra tante chiacchiere, parole, proclami, una cosa c’è da dirla: mai come stavolta, da quando si vota per l’elezione diretta del sindaco, il tono della dialettica politica è stato così frizzante. E soprattutto mai come stavolta - lo dicono i dati numerici - i due contendenti giocano una gara così equilibrata. Il primo turno elettorale ha dimostrato quanto sia avvincente questa sfida e quanto probabilmente lo sarà fino alla fine. Fino a quando, l’ultima sezione, lunedì pomeriggio segnerà l’ultima indicazione di voto.