Una sofferta vittoria con l’Andrea Costa

jesi

81

imola

77

81-77 (dopo 1 t.s.)

GENERAL CONTRACTOR : Di Pizzo 4, Piccone 17, Salvati ne, Maglietti 10, Bruno 3, Arrigoni 14, Palsson 18, Buscarini ne, Morino, Nicoli 11, Del Sole 4, Egdende ne. All. Marcello Ghizzinardi

ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 17, Chessari 4, Tamani 4, Moffa 8, Filippini 4, Gozo ne, Raucci 7, Sanguinetti 17, Gatto 16, Zedda,. All. Luca Dalmonte

Arbitri: Grappasonni (Ch), Bernassola (Rm), Valletta (Pe) Parziali: 20-23, 40-33, 57-53, 70-70

Buona quanto sofferta la prima per la General Contractor, Andrea Costa Imola vicinissima all’impresa di sbancare il PalaTriccoli. Primo quarto all’insegna del corri e tira su entrambi i fronti, Imola approfitta della partenza con freno a mano tirato dei padroni di casa per mettere a referto un inaspettato vantaggio in doppia cifra (9-19) menzione d’onore per Sanguinetti e Kupstas con Moffa e i rimbalzisti preziosi collaboratori. Peccato dall’altra parte ci fosse in agguato l’islandese dalle uova d’oro, due volte dall’arco quattro punti dalla lunetta, al primo intervallo vantaggio esterno ridotto a un solo possesso (20-23) la metà esatta dei punti complessivi della squadra finito nel personale tabellino di Kristinn Palsson.

Dal secondo quarto in avanti Jesi comincia a fare sul serio maglie strette in difesa, l’Andrea Costa finisce fuori giri, una serie di perse in attacco, primo canestro segnato dopo 5’ (tripla di Gatti) per l’ultimo vantaggio esterno dei primi 40 minuti (25-26). Di li in avanti vita dura per la truppa di coach Dalmonte in difficoltà nel contenere le iniziative e la velocità degli esterni General. Partenza lanciata Jesi dopo il te Sanguinetti avvicina l’Andrea Costa (40-35) le triple di Piccone e Pallson la serie di facili canestri da sotto di Arrigoni decretano il + 13 (48-35). Imola non fa una piega non molla un millimetro a trova la meritata parità a 3 secondi dal gong. Jesi più lucida nell’over time e qualche rimpianto di troppo in casa Andrea Costa.

Gianni Angelucci