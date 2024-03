Una sorpresa per Pasqua. Passetto, riapre l’ascensore

Con l’arrivo della festività pasquali riapre l’ascensore del Passetto. Oggi, domani e lunedì di Pasquetta, l’ascensore sarà a disposizione del pubblico dalle ore 8 alle 20. Una bella notizia per gli anconetani, ma anche per i visitatori che in questi giorni verranno in città. Intanto il Comune pensa a un altro mezzo di trasporto, sempre più amato e diffuso, la bicicletta. L’assessore al turismo Daniele Berardinelli ha incontrato, assieme alla società Noi Marche, gli operatori turistici delle strutture ricettive e le guide cicloturistiche del territorio, per offrire un servizio gratuito di formazione e supporto, garantito dalla partecipazione del Comune al progetto ‘Noi Marche Bike Life’, insieme con altri 28 Comuni marchigiani. Berardinelli spiega che l’obiettivo è "creare anche per Ancona un circuito virtuoso che favorisca una presenza organizzata delle strutture ricettive, che consentirà di fare squadra rispetto a una domanda turistica sempre più importante e strutturale".

All’interno della costituenda Consulta degli operatori economici sarà creata anche la Consulta del Turismo, come luogo "di confronto e condivisione delle proposte, ma anche di aggiornamento su temi e opportunità emergenti". Nel corso dell’incontro, insieme ai referenti di Noi Marche Bike Life Mauro Fumagalli e Loredana Miconi sono state analizzate le potenzialità del cicloturismo per Ancona e le possibilità concrete di offerta da parte degli operatori del territorio. Le potenzialità ci sono. Il rapporto ISNART-Legambiente riferisce di oltre 33 milioni di presenze nel 2022 (4,3% di quelle totali registrate in Italia), per un impatto che lo studio European House Ambrosetti quantifica in 4,2 miliardi.

Il cicloturista ‘medio’ è un viaggiatore-escursionista (60% uomini) tra 15 e 69 anni, attento alla salute, al rispetto della natura, che spende circa tra i 90 e i 120 euro al giorno, tra marzo e ottobre. A lui le strutture ricettive devono offrire soluzioni per il noleggio e deposito delle bici, officine e servizi di assistenza tecnica, ma anche escursioni guidate, itinerari tracciati e mappati, accompagnatori, info point, servizi di transfer, percorsi culturali e paesaggistici. Necessaria una rete strutturata di ciclovie, garantito dal progetto Marche Outdoor della Regione. Ad Ancona l’obiettivo è anche organizzare visite guidate con noleggio di bici per i turisti desiderosi di scoprire le nostre bellezze.