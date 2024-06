Una spiaggia di lusso grazie al "Visionair"

La spiaggia di velluto punta al lusso, l’ex Hotel Vela diventa ‘Visionair Suites’. Dopo un anno di restyling l’hotel è quasi pronto ad aprire i battenti tanto da avere già la sua pagina nei portali riservati alle prenotazioni.

"Un soggiorno dove il mare diventa il tuo compagno di viaggio e il design offre spazio alla libertà delle tue abitudini". L’hotel a due passi dal porto e dal centro di velluto offre la possibilità di soggiornare in una suite oltre a poter usufruire di una spa a cinque stelle.

Una struttura ricettiva che va ad ampliare l’offerta della spiaggia di velluto dove la richiesta di strutture di un certo livello è aumentata negli ultimi anni, anche alla luce degli immobili di nuova costruzione che, con un costo elevato, volgono a un turismo legato al luxoring.

Un’offerta turistica a 360 gradi quella che Senigallia è pronta ad offrire anche alla luce dei numerosi eventi in programma dove ce n’è per tutti i gusti. Una proposta che sta riscuotendo i suoi frutti, a dimostrarlo sono le prenotazioni in netto aumento con l’arrivo del caldo nelle grandi città: "Nonostante quello appena trascorso sia stato un giugno negativo dal punto di vista delle previsioni metereologiche, abbiamo avuto un aumento a doppia cifra sulle prenotazioni rispetto all’anno precedente – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi – anche per il mese di luglio stiamo riscontrando una buona risposta e speriamo che nelle prossime settimane, riusciremo a registrare anche qualche sold out per quanto riguarda il Summer Jamboree, un evento che si mostra sempre importante per la nostra città".

Tra gli eventi consolidati c’è anche il 105XMasters che partirà dal 12 luglio e il 19 sul palco saliranno gli Articolo 31, una serata che dopo poche ore dal lancio, ha fatto registrare il tutto esaurito. L’Amministrazione è già al lavoro anche per il calendario invernale che presenterà grandi sorprese. Intanto è arrivata la conferma riguardo alle riprese della seconda serie della fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’, la fiction di 12 puntate che andrà in onda sulle reti mediaset nel 2025, ambientata sulla spiaggia di velluto . Una destagionalizzazione di fatto quella su cui si sta lavorando in sinergia con le associazioni, l’obiettivo è che gran parte delle strutture recettive possano lavorare anche nei mesi invernali, così come anche tante altre attività stagionali.