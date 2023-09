Una stagione con "La rosa dei venti"

"La Rosa dei Venti - Il suono dei fiati e della voce". Ha un tema affascinante la nuova stagione degli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona, di cui ieri è stata presentata la prima parte, comprendente quattro concerti. Il primo, domenica 15 ottobre alla Mole, vedrà esibirsi lo straordinario Quintetto di fiati di Santa Cecilia, composto dalle prime parti dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia e del Concertgebouw di Amsterdam: Andrea Oliva, flauto, Francesco Di Rosa, oboe, Calogero Palermo, clarinetto, Andrea Zucco, fagotto, Guglielmo Pellarin, corno. "E’ la prima volta che il quintetto, ai vertici per qualità esecutiva, viene ad Ancona", osserva il direttore artistico Guido Barbieri.

Il programma comprende, tra gli altri, Rossini (Ouverture da ‘L’italiana In Algeri’), Beethoven (‘L’orologio Meccanico’), Rota (‘Piccola offerta musicale’) e Gershwin (Suite da ‘Porgy And Bess’).

Il 9 novembre allo Sperimentale si chiuderà il ciclo dedicato alle Sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven, con Francesco Dillon, violoncello, ed Emanuele Torquati, pianoforte. I due illustri musicisti accosteranno il genio di Bonn (Sonata in fa maggiore op. 17) ad Arturo Fuentes (‘Questo mare’). Spazio poi alle 12 Variazioni sul "Giuda Maccabeo" di Haendel, alle 12 Variazioni sul "Flauto magico" di Mozart op. 66 e alla Sonata in do maggiore op. 102 n. 1 di Beethoven. Il 26 novembre lo Sperimentale accoglierà un concerto fuori dagli schemi, che accosterà il clarinetto di Gabriele Mirabassi e la fisarmonica di Simone Zanchini, i quali sottolinea Barbieri, "si muovono abitualmente in repertori vari: quello classico, il jazz, la nuova canzone brasiliana. Lavorano molto sull’improvvisazione, affidandosi all’inventiva del momento".

Chiude l’anno, il 20 dicembre alle Muse, il tradizionale e seguitissimo Concerto di Natale, in collaborazione con la FORM e l’Università Politecnica delle Marche. Sul palco salirà una vera star del violino, Francesca Dego, per la prima volta con gli Amici della Musica, sotto la guida di Michele Spotti e l’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Bellissimo il programma, con composizioni di Schubert (Ouverture in sol minore D 668), Mozart (Concerto per violino e orchestra n. 3 in sol maggiore K 216) e Beethoven (Sinfonia n. 7).

La stagione si apre in realtà il 5 ottobre con il concerto che il celebre violoncellista Mario Brunello tiene ogni anno a San Ginesio, nell’ambito del progetto regionale ‘I suoni dei borghi’. Il concerto (gratuito con prenotazione obbligatoria: [email protected]) si terrà nel complesso di Sant’Agostino. Tra gli eventi del 2024 Barbieri annuncia la presenza di Cristina Zavalloni, mentre il presidente Gino Fabrizio Ferretti non si nasconde le difficoltà dovute al taglio dei contributi del Comune. L’assessore Anna Maria Bertini parla di "anno di transizione" e annuncia una serie di incontri con gli operatori culturali della città per pianificare la prossima stagione. Abbonamenti per i quattro concerti in vendita da giovedì 28 (prevendita dei biglietti dal 10 ottobre; info 07152525 o [email protected]).

Raimondo Montesi