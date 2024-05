"Una stagione eccezionale". Niccolai esalta la Ristopro

Un altro anno molto positivo per il basket fabrianese che ha chiuso una stagione esaltante domenica di fronte al proprio pubblico con una sconfitta contro una squadra che aveva chiuso la regular season prima.

La Ristopro Fabriano saluta così i playoff dopo un’esaltante ed emozionante sfida di semifinale vinta da Roseto 3 a 1, ma che ha visto i cartai giocare alla pari. Tutti gli atleti scesi sul parquet hanno dimostrato carattere, determinazione, grinta, cuore e attaccamento alla maglia. Nelle ultime gare sono ritornati a livelli altissimi Stanic e Granic, ma tutti hanno disputato un campionato esaltante. Un vero peccato alcuni infortuni che hanno costretto la squadra a fare gli straordinari fisicamente.

"È stata una stagione eccezionale, siamo stata la squadra che ha vinto di più nel girone di ritorno – afferma coach Niccolai - abbiamo fatto un grande playoff battendo la Gema Montecatini e vinto una gara con Roseto, costruita per la promozione, sfiorando anche una vittoria a casa loro. Abbiamo fatto un qualcosa di eccezionale e ringrazio i ragazzi che mi hanno dato tutto. Ce la siamo giocata, siamo stati competitivi pure domenica privi di Bedin e abbiamo avuto Gnecchi limitato dai falli questo ci fa capire il livello di competitività che abbiamo raggiunto. Grazie ai ragazzi e alla società che ha costruito una squadra con grande oculatezza. Delle 8 squadre in semifinale siamo stata quella con il bugdet inferiore. Finiamo con una sconfitta in casa, ma tra gli applausi del pubblico".

"Una stagione che resterà nei nostri cuori – conclude Niccolai – spero sia l’inizio di un ciclo vincente e ambizioso, sempre più orientato a portare Fabriano dove merita. E poi i tifosi, la pallacanestro è nel loro sangue, ti fanno sentire parte di una comunità. Nonostante l’assenza del nostro palazzetto ci hanno spinto come una marea, e mi immagino quanto possa contare una volta tornati al PalaGuerrieri".

Dopo la disamina del coach ecco il ds Simone Lupacchini: "Il cammino tra alti e bassi, nonostante lo scetticismo iniziale ha prodotto lo stesso risultato dello scorso anno e di questo siamo contenti, l’obiettivo era mantenere l’entusiasmo e la simbiosi pubblico/squadra e penso che ci siamo riusciti anche questa volta, visto il budget, direi ben più che positivo arrivare in semifinale e giocarcela. Adesso, come ogni anno, non avendo particolari certezze economiche, di budget e ovviamente di palazzetto, vedremo quello che riusciremo a fare, presumibilmente con un budget ancora più ridotto. Faremo come tutti gli anni le valutazioni del caso e vedremo se ci sarà possibilità di trattenere alcuni giocatori. Sfortunatamente, facendo spesso stagioni positive, - conclude - i giocatori si valorizzano e ovviamente chiedono incrementi che noi non possiamo sostenere. L’obiettivo, salendo ancora di più il livello l’anno prossimo con 21 team, più squadre che scendono dall’A2 e più giocatori di livello, con trasferte più lunghe sarà quello di mantenere questa categoria".

Angelo Campioni