Una storia d’amore e di muri: è il singolo "Polvere" di Maredè

Il giovane cantautore senigalliese Maredè, racconta una storia d’amore nascosta tra scatoloni impolverati e parole non dette nel suo nuovo singolo "Polvere", in uscita venerdì per la label Pepperpot e con la produzione di Alessandro Forte.

"Polvere" è il secondo singolo del progetto del cantautore 23enne Maredè che significa chiocciola, all’anagrafe Luigi Bevilacqua, con il quale prosegue il viaggio attraverso sonorità spiccatamente elettro-pop. Il brano ‘indossa’ un sound molto più cupo rispetto alla spensieratezza e alla freschezza anni ‘80 del precedente "Settembre" ma protagoniste sono sempre le tastiere e i synth, oltre ad una batteria cucita ad hoc sulla scrittura del ritornello.

Il singolo nasce per piano e voce, a partire da una frase tanto semplice quanto simbolica per il musicista originario di Senigallia: "Fuori da un locale io ho deciso che non ci sto più. Ad aspettare ore e a supplicare un po’ d’amore", come se si trattasse di una sorta di presa di coscienza rispetto a un passato vissuto piuttosto ingombrante.

Durante la scrittura di "Polvere", Maredè ha lavorato per fare spazio dentro di sé e liberarsi da una serie di pensieri, riflessioni, ma soprattutto ricordi troppo pesanti. La canzone racconta quello che rimane della fine di una storia d’amore, due vite che s’intrecciano e poi tornano ad essere due binari paralleli.

E cosa ne rimane di quell’incontro, di quello scambio così forte, intenso, viscerale? "C’è una frase di Lucio Dalla che dice "Dove saremo io e te domani? Ci annuseremo da lontano come i cani?" – esordisce Maredè -. Per me questa frase è di una potenza assoluta, perché penso ai muri che mettiamo nella nostra vita con le persone che amiamo, magari per difenderci dal dolore. Nel corso del tempo, i muri diventano dei templi, quasi sacri e impossibili da profanare. E come lo butti giù un tempio? A volte, invece, basterebbe così poco: un messaggio, un incontro, un caffè, con l’intento di fare gli scatoloni del nostro passato e traslocare nel presente. Sul passato tendiamo a costruire dei veri e propri castelli di mancanze, salvo renderci conto che le mancanze spesso e volentieri sono solo le nostre, di cui l’altra persona non è che una semplice immagine sfocata. Anche tutto il lavoro visivo su "Polvere" parte proprio da questo: da un trasloco in una casa vuota e da una scatola che - diversamente dalle altre - è piena di luce".

Sara Ferreri