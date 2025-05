Una storia d’amore musicale con le canzoni degli anni 70/80

Emozioni assicurate venerdì (ore 21.15) al Teatro Panettone di Ancona, dove andrà in scena ‘Noi….figli delle Stelle’, ovvero ‘Una Storia d’Amore musicale degli anni 70 80’. L’ideatore e regista Sabino Morra definisce lo spettacolo "alla vecchia maniera, una commedia musicale", spiegando che si tratta di "una storia d’amore nata in una discoteca che, in quel periodo, erano frequentate nel pomeriggio. Ed è proprio in uno di quei pomeriggi che è nata questa bellissima storia d’amore. Si parlerà d’amore, ovviamente, ma in mezzo a tanta, tanta buona musica".

Nel cast ci sono giovani, giovanissimi e ‘diversamente giovani’: i dj-musicisti Marco Rutolo e Alberto Amicucci, sei attori-cantanti (Mario Cacciani, Letizia Bedini, Martina Cerioni, Letizia Ciaccafava, Evin e Gaia Miranda) e quattro straordinarie ballerine (Eleonora Bedini, Eleonora Socci, Lorenza Guerrieri e Giulia Zorzutti). "Mi è piaciuto questo insieme di generazioni – aggiunge Morra – E’ stato piacevole miscelare le diverse emozioni e notare gli occhi stupiti dei giovani quando raccontavamo alcuni aneddoti targati 1970/80, e stupirci a nostra volta di quanta cultura ci fosse in questi ragazzi legata a quel periodo. Non c’è stata una sola canzone proposta che i giovani del gruppo non conoscessero".