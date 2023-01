"Una storia sull’amore e sulla sua impossibilità"

‘Chi ha paura di Virginia Woolf?’. La domanda continua a risuonare nei teatri di mezzo mondo dal 1962. E nelle case dove va in onda il film di esordio (non male come inizio) di Mike Nichols, con una coppia decisamente azzeccata: Richard Burton ed Elizabeth Taylor. E la risposta? A ciascuno la sua, si potrebbe dire con Sciascia. Di certo il celebre ‘gioco al massacro’ firmato Edward Albee continua a penetrare cuore e cervello degli spettatori come una lama affilata. Quella coppia che l’orlo della crisi (non di nervi, ma esistenziale) lo supera d’un balzo in una notte ad alto tasso alcolico, sprofondando nell’abisso, in fondo siamo noi. Più o meno. Il gioco di specchi si ripeterà da giovedì (ore 20.45) a domenica alle Muse di Ancona, dove Antonio Latella dirigerà Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni e Paola Giannini.

Bergamasco, se le chiedessero un breve ritratto psicologico del suo personaggio, Martha, che direbbe?

"Che in lei c’è sì l’elemento patologico, ma c’è soprattutto una componente umana potentissima e molto empatica, una carica vitale disperata e stralunata, fuori dagli schemi, che si rivela in una notte da incubo. Ma al di là degli eccessi questa storia parla di amore e insieme della sua impossibilità".

Difficile non identificarsi.

"Sono cose che ci riguardano tutti. Il pubblico è coinvolto, si mette nei panni dei personaggi, che però non sono fissi nei loro ruoli. C’è un continuo ribaltamento. In un momento fanno i bambini cattivi, subito dopo sono adulti disperati. Ma come tutti i classici anche questo è un grande specchio".

Anche sul palco la coppia adulta fa da specchio a quella giovane?

"Albee ci mostra due coppie in età diverse. Per quella giovane vedere i due protagonisti che si fanno a pezzi all’inizio è quasi un gioco divertente. Martha e George si rendono conto di come i due giovani cavalchino con più fantasia e amore la propria disperazione. Ma in entrambi i casi si tratta dell’espressione di un sentimento amoroso. La scrittura di Albee va al di là del realismo psicologico. La sua visionarietà ci trascina in un sogno-incubo".

Non a caso il titolo cita Woolf, non proprio una ‘realista’.

"Lei fu un’irregolare, come Martha. Ma la Woolf se non altro ha saputo raccontare la propria sconfitta. Martha è sconfitta su tutti i piani".

Per un’attrice c’è il rischio di ‘calcare la mano’ con un personaggio del genere?

"Il rischio c’è sempre. Ma per me questo ruolo è stato un dono. Non avevo mai affrontato qualcosa del genere".

