Una storica dell’arte passata in Regione

Storica dell’arte, giornalista, docente di storia dell’arte, Marta Paraventi si è laureata in lettere moderne e specializzata in storia dell’arte e delle arti minori all’Università degli studi di Bologna, perfezionandosi in gestione e valorizzazione dei beni culturali nel contesto territoriale con la Scuola Normale di Pisa. Insegnante di ruolo al liceo artistico ‘Mannucci’ di Ancona sta svolgendo un incarico all’Accademia di Belle Arti a Macerata. Dopo la libera professione nel campo dei beni culturali, ha svolto il ruolo di funzionario della Regione Marche dal 2000 al 2020 con responsabilità apicali nel settore dei musei, catalogazione, mostre, destination marketing, spettacolo e attività culturali. Nel 2014 ha curato il progetto The Genius of Marche, valorizzazione del patrimonio culturale della Regione Marche attraverso due documentari prodotti da Ballandi Arts per Sky Arte HD con Dante Ferretti, Giampiero Solari e voce narrante Glauco Mauri. Nel 2023 ha curato il Grand Tour vanvitelliano di Ancona.