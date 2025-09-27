Una strada abusiva a Portonovo: "Segnalazione alla Forestale"

Ancona, 27 settembre 2025 – Una strada abusiva a Portonovo. E’ davanti agli occhi di tutti, larga almeno un metro e mezzo, sterrata ed è stata creata approfittando della staccionata di legno che si è divelta a causa di un incidente. Impossibile non vederla perché questa estate è stata meta di diversi pellegrinaggi da parte di turisti, cittadini locali, habitué della passeggiata e anche ciclisti che l’hanno percorsa di continuo. Nessuno l’ha autorizzata e la presenza abusiva è stata segnalata dal proprietario del terreno ai carabinieri forestali che hanno interpellato il parco del Conero, visto che l’area interessata e anche all’interno del parco, che di quel percorso non ne sa nulla. Perché allora continua ad esserci?

Il Carlino ieri ha fatto un sopralluogo vedendo che, così come si presenta, è percorribile anche dalle auto se qualcuno volesse. Superando la rotatoria e andando verso il primo belvedere, prima di scendere per i tornanti, la strada sterrata si trova a sinistra e ha ancora le staccionate rotte a terra. Arrivati all’imbocco a sinistra si va verso il campo del contadino, quello a strapiombo sulla baia e utilizzato dai deltaplanisti. Un campo privato per i quali hanno una concessione nell’utilizzo e c’è tanto di cartello con scritto proprietà privata. Andando a destra invece inizia un sentiero più erboso, anche questo non autorizzato, che porterebbe fino alla spiaggia e permette di superare una zona franata del vecchio percorso che tantissimi anni fa era l’unico accesso a Portonovo, la strada della mulattiera. Il percorso passa anche vicino al campeggio "Il Conero", quello che per varie vicende giudiziarie non è stato mai aperto.

C’è anche tanto di segnaletica scritta sui pali di legno della staccionata rotta e sugli alberi che si trovano durante il percorso. Con della vernice diversa è stata scritta l’indicazione Portonovo e la freccia da seguire, tante volte qualcuno si perdesse. Nel tronco di un pino è stata attaccata addirittura una freccia di legno che indica il percorso per raggiungere il parcheggio del lago grande (la zona di Emilia e il molo) con tanto di minuti di percorrenza pari a 40, sempre lungo il sentiero erboso non autorizzato. Ieri c’era anche un’arnia di un apicoltore, quelle per raccogliere miele e che confermano che la zona non deve essere disturbata dal percorso delle persone.

Il Comune ha più volte annunciato l’intenzione di realizzare un percorso pedonale ufficiale che passa parallelamente alla strada asfaltata, già progettato, che in futuro potrà essere utilizzato per scendere al mare in tutta sicurezza. Sono già iniziati i carotaggi che porteranno alla realizzazione del sentiero. Intanto ci si interroga se la strada abusiva verrà fatta chiudere o verranno fatti approfonditi controlli. Un piccolo passaggio lì, a piedi, c’è sempre stato, per permettere di raggiungere la zona del campo per i deltaplanisti, ma era tra la vegetazione, si percorreva in fila indiana. Qualcuno sostiene che si sia allargato nel tempo, a forza di passarci.