Una strada da bollino rosso Altri due schianti verso sud Il primo nel tratto insanguinato

L’A14 continua ad essere teatro di incidenti e di sangue. Dopo la tragedia di sabato, ieri mattina si è nuovamente rischiato grosso. Altri due schianti, il più gtrave proprio a pochi metri da quello in cui ha perso la vita il 58enne pugliese Francesco Capursi, vittima di questa estate di sangue sulle strade delle vacanze. Ieri mattina dalle 8 circa l’autostrada Adriatica nel tratto anconetano era un inferno. Le auto sono rimaste incolonnate per due schianti che si sono verificati uno di seguito all’altro. Il primo è avvenuto a pochi metri appunto da quello di sabato: sempre nella corsia diretta verso Sud, nel tratto compreso tra i caselli di Ancona sud e Loreto-Porto Recanati, una macchina ha tamponato un camion che la precedeva nella corsia. Due i feriti, i due occupanti dell’auto, una ragazza che è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza atterrata nel campo circostante in territorio di Loreto, mentre il conducente della vettura, anche lui un giovane, è stato trasportato in ospedale dalla Croce Gialla di Camerano con un codice rosso. Illeso il conducente del camion. Le loro condizioni non destano preoccupazioni particolari, rassicura il personale medico.

Intervenuta l’automedica dell’ospedale di Osimo di supporto, i vigili del fuoco del comando di Ancona e la polizia autostradale di Porto San Giorgio per i rilievi e per gestire la difficile viabilità. Poco dopo la stessa squadra dei pompieri si è diretta più a nord, tra i caselli di Ancona sud e nord, per soccorrere una famiglia finita fuoristrada con il proprio camioncino. Hanno riportato ferite non gravi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente. Sul posto anche i mezzi per rimuovere i veicoli incidentati assieme alla polizia autostradale di Fano. Il caos era visibile dai ponti autostradali ed è durato diverso tempo, con automobilisti fermi con le alte temperature che già infuocavano la mattinata. Non è uno dei tratti più pericolosi in assoluto quello che collega i due caselli anconetani ma di certo è uno di quelli da bollino rosso, dove spesso si verificano incidenti, dai piccoli tamponamenti ai mortali, come quello di sabato appunto, soprattutto nel periodo estivo quando il traffico dei vacanzieri che percorrono la linea Adriatica si intensifica. Disparate le cause degli incidenti, dal mancato rispetto della distanza di sicurezza al colpo di sonno. Tutti, comunque, generano gravi disagi alla viabilità con ripercussioni poi sulla statale 16 dove il traffico, anche quello pesante, viene fatto dirottare.

si.sa.