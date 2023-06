Una strada per giocare senza auto

JESI

Hanno sognato di andare a scuola a piedi senza le auto che sfrecciano e ieri tutto questo è diventato realtà. Chiuso ieri, dal mattino fino alle 16 il tratto di viale Verdi davanti al liceo scientifico (tra via Solazzi e via Papa Giovanni XXIII) come sognato dagli stessi studenti. In strada anche gli studenti delle vicine primarie Cappannini e Collodi. "Non nascondo che da diverse notti non dormo – spiega la preside del Da Vinci, Fabiola Fabbri –. Mi ha colpito molto il silenzio, al momento della chiusura al traffico della strada e poi le voci festanti e nei ragazzi e bambini nel giocare insieme in una sede nuova come la strada. Una prova importante e da replicare, anche per l’esempio di collaborazione e sinergia che ha dato fra scuole, Comune, Croce Rossa e associazione carabinieri in congedo".