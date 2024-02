Una svastica sulla panchina per disabili

Svastica con bestemmia impresse a caratteri cubitali, bomboletta spray in pugno, proprio sull’altalena per disabili. Avviene al parco di Casebruciate dove l’amministrazione comunale ha appena installato dei nuovi giochi per bambini. La rabbia per un gesto offensivo e di cattivo gusto corre sui social dove c’è chi denuncia: "Quando c’è da ringraziare l’amministrazione comunale che ha installato dei giochi nuovi è giusto lo si faccia. Rimane purtroppo una parte del paese che fatica ad integrarsi tra gli esseri umani". C’è chi chiede di trovare il responsabile e magari i suoi genitori per fargli pagare la pulizia del gioco. Un genitore si rivolge al responsabile: "Giovane che hai pensato di scrivere nell’altalena per disabili quello che hai scritto, ti ricordo il parco è frequentato da bambini piccoli, ma alcuni sanno anche leggere. Dicci tu cosa dovremmo rispondere ai nostri figli che ci chiedono il perché dei quelle frasi? Se sei così coraggioso rispondici qui o abbi l’accortezza di rimediare il danno fatto".

Nel parco di Casebruciate sono stati installati nei giorni scorsi nuovi giochi inclusivi utilizzabili anche da bambini con disabilità. "Si tratta – spiegano dal Comune - di un’altalena a due posti (non quella imbrattata, ndr), di cui uno inclusivo, e due combinazioni inclusive composte una da un labirinto con 10 diversi pannelli gioco e un tunnel, l’altra da una torretta, una scaletta in corda, una rete di arrampicata, una parete climbing con prese, due barre di sospensione e uno scivolo". I nuovi acquisti per 30mila euro sono stati cofinanziati da Regione e Comune.