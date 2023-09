Una targa per Cascia sulla facciata del nuovo distretto sanitario. Fu medico e sindaco

"Si era prodigato per la realizzazione del nuovo distretto sanitario in via Trieste ed intitolare alla sua memoria questa struttura, un presidio diventato punto di riferimento per la popolazione della Media Vallesina, ci è sembrato un modo giusto per rendere omaggio alla sua figura e ricordare il suo impegno a favore della comunità". Così il sindaco Tiziano Consoli spiega perché domani (ore 10,30) sarà scoperta la targa commemorativadedicata a Sergio Cascia, medico e sindaco dal 1999 al 2004.