Una telecamera a Tornazzano dove morì Santa Brunori

L’investimento mortale di Sante Brunori, 72enne, ha scosso gli animi di tanti filottranesi. Era fine ottobre quando attraversando la strada a Tornazzano per fare la spesa è stato centrato da un’auto. Sarebbe deceduto qualche ora dopo in ospedale. Alcuni residenti tempo prima avevano scritto al prefetto per chiedere provvedimenti. L’aveva fatto anche il sindaco Lauretta Giulioni nel suo ruolo di consigliere provinciale. In queste ore è stata installata una telecamera di videosorveglianza che punta proprio in quella zona dove Brunori è deceduto. Servirà a visionare i flussi, un deterrente cui è già andato il plauso dei residenti. In molti avevano chiesto un autovelox fisso che facesse moderare la velocità agli automobilisti indisciplinati. Oltretutto quella strada è molto trafficata. Altri domandano tuttora più pattugliamenti e controlli, sia a Tornazzano che lungo l’Imbrecciata, strade molto trafficate e spesso teatro di schianti. Un problema, quello del traffico "selvaggio", che interessa molto anche l’opposizione cittadina.