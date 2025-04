"Una telefonata toccante per salvargli la vita"

Salvò un uomo che voleva lanciarsi nel vuoto, convincendolo a desistere dopo una lunga conversazione telefonica. Quella scena ha commosso tutta Falconara. Ieri il vice brigadiere Daniele Sandro Pecci, della Centrale operativa carabinieri di Ancona, è stato premiato dal comandante della Legione carabinieri Marche, generale Nicola Conforti, con un attestato di elogio. Era il 7 febbraio scorso quando il militare, durante il suo turno di servizio in centrale, ha ricevuto una richiesta di intervento urgente a Falconara Marittima, dove un 30enne di origine straniera, salito sul tetto della sua abitazione al sesto piano e in stato di psico-agitazione, minacciava di lanciarsi nel vuoto. Pecci è riuscito a contattarlo sul cellulare e a vincere tutta la sua diffidenza nel corso di oltre 50 minuti di conversazione telefonica dai contenuti molto toccanti, creando con lui una sintonia tale da acquisirne la piena fiducia e portarlo pian piano a desistere dalle sue intenzioni.

Determinante il riferimento fatto dal carabiniere ai figli dell’uomo che minacciava di togliersi la vita, come aveva raccontato al Carlino quel giorno stesso: "Una telefonata toccante, in cui ho cercato di toccare le corde più sensibili dell’uomo, una persona comune e per questo sono rimasto in contatto con la realtà. Durante la conversazione ho cercato di capire dove potessi inserirmi senza fare danni e prendere sempre più confidenza. Quando mi ha detto che aveva figli, e anche io ne ho, e che li amava ho pensato fosse il tasto giusto per stabilire un contatto basato sulla fiducia e spingerlo così a desistere dalle sue intenzioni. L’ho continuato a stimolare e a spingerlo a non cedere, a restare con noi, tranquillizzandolo. I 35 anni di lavoro su strada, in cui ho affrontato tante esperienze e sono sempre stato a contatto con le persone, mi hanno aiutato in questo caso. Sono davvero felice che le cose siano andate per il verso giusto".

La cerimonia di premiazione si è svolta al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ancona dove il generale Conforti, nel riconoscere il merito all’operato di Pecci, ha detto: "Questi atti di dedizione al cittadino, ancor più quando c’è in gioco la vita umana, sono espressione di quelle caratteristiche di competenza professionale e di totale empatia con l’utente che esprimono in maniera perfetta lo spirito su cui si fonda la figura del buon Carabiniere". Per testimoniare il pieno apprezzamento nei confronti del militare per il gesto compiuto, a coronamento di una carriera caratterizzata da totale dedizione al servizio oltre che per le sue pregevoli doti umane e militari, il generale Conforti, ha voluto tributare al vice brigadiere un elogio scritto, consegnandoglielo personalmente in presenza del Comandante provinciale, colonnello Roberto Di Costanzo, degli ufficiali di via della Montagnola e di una rappresentanza di colleghi.