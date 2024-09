Una tre giorni di incontri digitali

Ecco il festival "Cammini Multimediali", in scena nella città della carta dal 27 al 29 settembre per riflettere sulle trasformazioni della società. Una tre giorni di incontri con content creator digitali, giornalisti e divulgatori alla Sala Ubaldi organizzati da Iis Morea Vivarelli e da Marco Angelini. Il 27 alle 11, dopo l’inaugurazione del Festival interverrà Matteo Rubboli. Stesso giorno ma alle 16 l’incontro tra Alessandro Muliari e il noto giornalista di Sky e del Quotidiano Nazionale Leo Turrini sul progetto del loro canale Youtube "Storie nell’Arena". Alle 18 sarà la volta di Riccardo Bocali e Mauro Piccioni, al secolo "Le Pere Cotogne". Il 28 alle 10 gli studenti dialogheranno invece con Alessandro Andreozzi di Tolentino, in arte Aluccio, vero fenomeno virale dei social del momento. Alle 15 sarà la volta dei due ospiti più iconici: Claudio Colica e Alessandro Meta i quali formano un duo davvero affiatato sui social e sono conosciuti come Minimad. E poi ancora tanti ospiti ed iniziative fino al giorno successivo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.