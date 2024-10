Una tripla allo scadere condanna la Ristopro

RISTOPRO FABRIANO

75

LIOFILCHEM ROSETO

77

RISTOPRO FABRIANO: Pierotti 20, Centanni 9, Gnecchi 9, Raucci 8, Molinaro 7; Carta 7, Da Rin ne, Scandiuzzi, Romagnoli ne, Pisano 11, Dri 4, Ottoni ne. All. Niccolai

LIOFILCHEM ROSETO: Durante 11, Aukstilkanis 12, Guaiana 10, Sacchetti 15, Tsetserukou 4; Dellosto 1, Donadoni 6, Pastore 5, Traini 4, Tiberti 9. All. Gramenzi

Arbitri: Scaramellini di Fano e Lanciotti di Porto San Giorgio

Parziali: 18-18 26-38 52-61 75-77

Non riesce a centrare il primo successo stagionale la Ristopro Fabriano che nel primo turno infrasettimanale di una lunga stagione cade in casa contro il Roseto 75-77 incappando nel secondo ko consecutivo dopo la sconfitta di domenica nei tempi supplementari a Rieti.

I locali escono comunque a testa altissima dopo una grande seconda metà di gara. Al via Niccolai propone Pierotti, Centanni, Gnecchi, Raucci e Molinaro nello starting five titolare, al quale Gramenzi replica con Durante, il lituano Aukstilkanis, Guaiana, l’ex azzurro Brian Sacchetti, figlio di Romeo, già coach azzurro e della stessa Fabriano in Legadue nel 2005-06 e il bielorusso Tsetserukou. Gran equilibrio nelle fasi iniziali con timidi vantaggi ospiti stoppati da una tripla di Centanni (16-16 all’8’): alla prima sirena si va sul 18-18.

Sono i liberi di Durante e la tripla di Pastore a firmare il primo vero allungo del match a favore del Roseto, che tocca il +9 a metà del secondo quarto (22-31): il quintetto abruzzese allunga ancora poco prima dell’intervallo contro una Ristopro che fa grande fatica in attacco (appena 2/16 da tre e addirittura 2/7 ai liberi nei primi 20’) e soffre a rimbalzo, andando al riposo lungo sul 26-38. Liofilche saldamente avanti anche dopo la pausa nel terzo periodo, in cui mantiene vantaggi in doppia cifra: un buon finale di frazione della Ristopro con i canestri di Pierotti, Dri e Raucci propizia un minibreak per i biancoblù che arrivano al suono della terza sirena con un svantaggio più contenuto (52-61).

Molinaro prova a scuotere i suoi con un canestro da fuori ad inizio del parziale conclusivo (56-63 al 31’) ma Aukstilkanis ricaccia indietro i tentativi di rimonta locale (62-70 al 34’). Pierotti, gran partita la sua, rimette i brividi a Gramenzi costretto a chiamare time-out (66-70 al 35’) dopo il quale 5 punti di fila di Pisano riportano Fabriano a -1 (71-72 al 36’). Ultimo minuto decisivo con finale punto a punto: Pierotti firma il sorpasso ed è praticamente il primo del match sul 75-74 e con 11 secondi ancora da giocare Gramenzi chiama sospensione per gestire l’ultimo attacco dell’incontro. Dopo il time-out la tripla decisiva di Aukstilkanis (75-77).