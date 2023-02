Una valanga di fascicoli aperti Contestazioni per 13 milioni

Sono state 1.142 le nuove istruttorie aperte dagli inquirenti contabili nell’anno 2022, con un carico per i magistrati che è salito a 8.637 fascicoli a fronte di 8.262 iscritti a inizio anno. Nonostante le molte archiviazioni (922), le istruttorie sono in continuo aumento. È quanto si è appreso ieri in occasione dell’apertura dell’Anno giudiziario contabile della regione. La Procura contabile ha formulato 45 inviti a dedurre per 177 persone (contestazioni e richieste di informazioni sui fatti ai soggetti interessati che precedono l’eventuale citazione a giudizio) per complessivi 13.616.411 euro. E ancora, sviscerando i principali numeri: 23 sono state le citazioni a giudizio per 51 persone hanno riguardato 2.666.363 euro di danni contestati. Sul fronte recupero di somme per eseguire sentenze di condanna, lo scorso anno sono state incamerati 251.304 euro, altri 18.566 euro recuperati con altri riti giudiziari e 90.778 euro nel corso delle istruttorie (prima di arrivare a giudizio). Pesante resta l’arretrato da riportare nelle casse erariali dopo sentenze di condanna a partire dal 1994, con la cifra "monstre" 25.841.502 euro. In un caso, la Procura ha presentato il conto da 1.593.569 euro, dopo una condanna erariale per illeciti commessi per reati contro la pubblica amministrazione agli eredi dell’uomo, constatando la presenza di beni per illecito arricchimento del deceduto tradotto in beni poi passati in via ereditaria. Per l’attività della sezione giurisdizionale, guidata dal presidente della Corte dei Conti Valter Camillo Del Rosario (subentrato ad ottobre dopo la quiescenza ad agosto 2022 di Luisa Motolese), sono state 34 le udienze e Camere di Consiglio, con 38 sentenze emesse di cui 13 in materia di responsabilità e 25 giudizi di conto. Da contabilizzare anche 18 ordinanze istruttorie e 202 decreti.