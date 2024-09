Una valanga di gol per il debutto: "Esagerano" Trecastelli e Loreto

Ripartito il torneo di Seconda Categoria, nel segno del dilettantismo più puro che coinvolge migliaia di giocatori sparsi negli otto gironi di sedici squadre. Le anconetane sono nei gruppi C e D dove si è fatto subito sul serio con valanghe di gol già nella giornata di esordio di sabato scorso. Da segnalare gli otto gol nel match tra Trecastelli e Monsano, con i locali che, pur privi del talento Kone, passato in estate alla Vigor Senigallia, si impongono per 5-3 e il derby nel derby tra Borgo Molino, squadra dell’omonimo quartiere senigalliese per la prima volta in Seconda e l’Aesse Senigallia Calcio che invece della Seconda è una fedelissima anche se ci è tornata solo quest’anno dopo la retrocessione dello scorso campionato al termine della sua prima stagione assoluta in Prima. É finita 1-1 per la soddisfazione della famiglia Giuliani: si sono infatti affrontati il bomber dell’Aesse Lorenzo, stavolta non in gol, e suo padre Gianluca, allenatore del Borgo Molino. Nel D, il Loreto vince 4-3 a Camerano.

Prima giornata. Girone C. Risultati. Borgo Molino-Senigallia Calcio 1-1; Chiaravalle-Terre del Lacrima 1-2; Olimpia Ostra Vetere-Serrana 1933 2-2; Le Torri Castelplanio-Monte Roberto 2-3; Cupramontana-Rosara Angeli 1-2; Corinaldo-Monte Porzio 1-0; Aurora Jesi-Avis Arcevia 0-3; Trecastelli-Monsano 5-3. Classifica. Terre del Lacrima, Monte Roberto, Rosora Angeli, Corinaldo, Avis Arcevia, Trecastelli 3; Borgo Molino, Senigallia Calcio, Olimpia Ostra Vetere, Serrana 1933 1; Chiaravalle, Le Torri Castelplanio, Cupramontana, Monte Porzio, Aurora Jesi, Monsano 0. Prossimo turno. Avis Arcevia-Chiaravalle; Monsano-Olimpia Ostra Vetere; Monte Porzio-Trecastelli; Monte Roberto-Corinaldo; Rosora Angeli-Borgo Molino; Senigallia Calcio-Le Torri Castelplanio; Serrana 1933-Aurora Jesi; Terre del Lacrima-Cupramontana.

Girone D. Risultati. Europa Calcio-Piano San Lazzaro 0-0; Camerano-Loreto 3-4; Candia Baraccola-Nuova Sirolese 3-3; Palombina Vecchia-Giovane Offagna 2-3; Villa Musone-GLS Dorica 0-1; Ankon Dorica-Leonessa Montoro 0-0; Osimo Stazione Five-Falconarese 0-1; SA Castelfidardo-Agugliano Polverigi 3-2. Classifica. Loreto, Falconarese, SA Castelfidardo, Giovane Offagna, GLS Dorica 3; Europa Calcio, Piano San Lazzaro, Candia Baraccola, Nuova Sirolese, Ankon Dorica, Leonessa Montoro 1; Agugliano Polverigi, Osimo Stazione Five, Palombina Vecchia, Camerano, Villa Musone 0. Prossimo turno. Agugliano Polverigi-Palombina Vecchia; Falconarese-Camerano; Giovane Offagna-Ankon Dorica; GLS Dorica-Europa Calcio; Leonessa Montoro-Candia Baraccola; Loreto-SA Castelfidardo; Nuova Sirolese-Villa Musone; Piano San Lazzaro-Osimo Stazione Five.

Andrea Pongetti