Una valigetta sospetta. Falso allarme bomba

Valigetta sospetta abbandonata a terra all’ingresso di un parcheggio, scatta l’allarme bomba. È successo nel primo pomeriggio di ieri al Piano, per la precisione in via Pergolesi, la strada che collega corso Carlo Alberto a via Giambattista Pergolesi. Sul posto gli artificieri dei carabinieri che, attraverso l’utilizzo di uno speciale robot, hanno potuto constatare che all’interno della valigetta non vi fosse alcun congegno pronto a deflagrare. Unico problema è stata la chiusura della strada al traffico per circa un’ora, con la viabilità che è ripresa regolare verso le 15,30. Nel tempo intercorso per consentire le manovre di analisi del contenuto della borsa il traffico è stato deviato verso piazzale Italia. È stato un passante, ieri poco dopo le 14, a notare quella valigetta a terra nell’area del parcheggio del palazzo dell’Enel. L’uomo, visti i tempi che si stanno vivendo a livello internazionale, si è insospettito e ha pensato bene di allertare i carabinieri. Poco dopo al Piano sono arrivate le pattuglie dell’Arma e soprattutto gli esperti nel settore che hanno attivato il loro robot. La valigetta non è stata fatta brillare, come spesso accade in circostanze simili, ma attraverso un sistema laser dall’esterno il robot ha inviato le immagini del contenuto della valigetta. Dentro non c’erano ordigni, ma soltanto effetti personali del possessore, di chi la valigetta l’ha lasciata volutamente o l’ha dimenticata in quel punto.

Non essendo pervenuti segnali precedenti i carabinieri hanno operato senza troppa ansia. La zona è stata chiusa, ma non è stato necessario avvisare i vigili del fuoco per svolgere un ruolo di supporto. Per un attimo ieri sono tornati alla mente i tempi in cui si registravano ripetuti allarmi bomba, anche in città. C’è stata la fase caotica del post 11 settembre 2001 che tanta apprensione ha causato. In quel periodo gli artificieri di polizia e carabinieri hanno dovuto lavorare tantissimo senza mai, per fortuna, trovare ordigni pronti a esplodere. A parte l’episodio del 12 giugno 2003 quando un ordigno fu ritrovato nella cappelliera di un volo in partenza da Falconara per Roma. Gli indagati per quella vicenda assurda alla fine furono tre, un noto ginecologo anconetano e due artificieri.