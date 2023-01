"Una veduta del porto di Vanvitelli per i 250 anni"

Quest’anno ricorre il 250esimo anniversario della morte di Luigi Vanvitelli. Ancona ha in serbo varie iniziative, a partire da un convegno internazionale che si svolgerà, manco a dirlo, alla Mole. Evento importante, ma forse non ‘alla portata’ di gran parte dei cittadini. A loro ha pensato Michele Polverari, con una bella idea capace di rendere molto ‘popolare’ l’opera del grande architetto ad Ancona. Rivolgendosi a Comune e Autorità portuale, l’ex direttore della Pinacoteca Civica propone "un’operazione rivolta al più largo pubblico, capace di rendere con immediatezza l’idea di Ancona del Vanvitelli. A me pare che in proposito nulla di meglio possa esserci della stampa del Vasi del 1738, della quale nella Pinacoteca si conserva un perfetto esemplare originale, che potrebbe essere esposta in una maxi-riproduzione, con rapporto di circa 1 a 10, sia al Lazzaretto che nel muro oltre l’Arco clementino".

Polverari ricorda che "una delle più esaltanti immagini della nostra città è quella costituita dalla stampa incisa da Vasi su disegno di Vanvitelli con la veduta del porto e, su medaglioni laterali, i dettagli del lazzaretto, della cappella di san Rocco, del portale, del braccio nuovo, dell’Arco clementino e della lanterna. Sullo sfondo del colle dominato dalla cattedrale, s’intravede anche la chiesa del Gesù, i cui lavori termineranno nel 1743. La stampa fu realizzata quando le opere progettate dal Vanvitelli volgevano alla fine o comunque erano ampiamente impostate, eccetto la lanterna, che toccherà ad altri realizzare". Polverari sottolinea che "gli edifici realizzati e richiamati come episodi ai margini della veduta generale appaiono come parte di un tutto unitario: sicché i lavori di Ancona (ancorché forse appartenenti a due momenti progettuali separati: lazzaretto e nuovo braccio hanno un senso eminentemente urbanistico. La calcografia fatta incidere dal Vasi (3 rami, assieme cm. 73 x 175) rende perfettamente il pensiero dell’architetto".

Inoltre, Polverari cita Pietro Carreras, "uno dei più acuti studiosi dell’attività del Vanvitelli ad Ancona", il quale evidenziò opportunamente la preminenza data nella stampa al lazzaretto nell’arco del porto "quasi come punto focale nell’aprirsi di quel ventaglio che si svilupperà nell’espansione di Ancona. Viene abbandonato il punto di vista frontale della tradizionale iconografia della veduta della città e con esso la staticità dell’antica forma urbana dentro la cinta di mura, per un’immagine maggiormente cinetica". Il disegno portuale vanvitelliano, conclude Polverari, "è alle condizioni attuali ancora largamente riconoscibile, ma non sempre riconosciuto".

L’assessore alla cultura Paolo Marasca non rigetta certo l’idea, ma si limita ad osservare che "bisognerà studiare bene la cosa, da inserire in un contesto". L’assessore cita questioni come l’uso dei materiali e l’accostamento con l’Arco clementino. "Non ho le competenze di chi ha proposto l’idea e di chi dovrebbe valutarla, la Sovrintendenza. In ogni caso ci dovremmo confrontare anche con il comitato per le celebrazioni dell’anniversario".

r. m.