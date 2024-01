In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, organizzata dall’Arcidiocesi di Ancona-Osimo dal 18 al 25 gennaio prossimi, domenica 21 gennaio alle ore 19 si svolgerà una Veglia ecumenica per la Pace. Nella chiesa dei santi Cosma e Damiano, sarà preseduta da monsignor Angelo Spina e saranno presenti Gionata Breci e Michele Abiusi per la Chiesa Avventista del 7° giorno, Alan Di Liberatore per la Chiesa Metodista, Ionel Barbarasa per la Chiesa Ortodossa Romena, Dimitri Zhavko per la Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Costantinopoli. Altri eventi di preghiera si terranno giovedì 18 gennaio alle ore 17 nella chiesa ortodossa di san Dasio (SS Annunziata) in via Podesti; sabato 20 gennaio, alle ore 17.30, nella parrocchia san Giuseppe di Falconara Marittima, preghiera preparata dalla Chiesa Avventista del 7° giorno e Chiesa Metodista; martedì 23 gennaio, ore 19.00, presso il Seminario regionale a Monte d’Ago, incontro di preghiera, conoscenza, amicizia e condivisione tra i giovani di tutte le chiese cristiane delle Marche; giovedì 25 gennaio, ore 18.30, nel salone della Parrocchia di San Paolo, Largo Bovio, si terrà la preghiera ecumenica conclusiva della Settimana di preghiera con tutte le Chiese organizzatrici.