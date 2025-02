"Una vela per tutti", lezioni di vita. La regata di solidarietà in Adriatico

Lezioni di vela dedicate a chi soffre di disturbi psicologici, contestuali ad un percorso di psicoterapia a bordo, una regata in cui i partecipanti si integreranno con vari equipaggi in gara ma anche una traversata da Ancona alla Croazia per un’esperienza vera e propria di navigazione. Con il progetto "Una vela per tutti", promosso da Ancona Yacht Club insieme ad Anpis (Associazione Nazionale Polisportiva per l’Integrazione Sociale), le Marche si dimostrano Terra di Benessere anche sul fronte del supporto alle persone con disagio psichico. Con la legge 23 del 7 dicembre 2023, la Regione si è dotata di uno strumento innovativo per realizzare in maniera coordinata una serie di interventi per favorire lo sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura, dell’ambiente, promuovendo stili di vita sani e consapevoli; per promuovere le Marche come Terra del benessere e della qualità della vita a 360 gradi. In questo solco la Regione, tramite l’assessorato allo Sviluppo economico e all’Agricoltura guidato da Andrea Maria Antonini, affianca e contribuisce a Una vela per tutti con un contributo da 10mila euro, nell’ambito di un bando più ampio da 50mila euro rivolto a varie iniziative, ma con modalità innovativa: approntata una piattaforma di crowdfunding tramite la quale, chi promuove i progetti, dovrà raccogliere 10mila euro sul web per ottenere lo stesso importo dalla Regione Marche. In questo modo ammonteranno a 20mila euro i fondi a disposizione di "Una Vela per tutti", progetto ormai attivo da un decennio, che è stato presentato oggi nella Sala Agricoltura della sede regionale di Palazzo Leopardi insieme alle istituzioni e ai privati che collaborano e lo supportano: dal Comune di Ancona, presenti il vice sindaco Giovanni Zinni e l’assessora ai Servizi Sociali Manuela Caucci, all’Azienda sanitaria territoriale di Ancona fino all’imprenditore di Frittelli Maritime Group e velista, Alberto Rossi, sostenitore dalla prima ora dell’iniziativa. Grazie al contributo di tanti sostenitori che assicurano il raggiungimento dei 10mila euro in crowdfunding, "Una vela per tutti" dà la possibilità a 24 persone di frequentare queste lezioni di vela-psicoterapia; l’età minima parte dai 16 anni, con priorità per giovani: il primo incontro è avvenuto martedì scorso e da martedì prossimo inizieranno le lezioni tutte le settimane: prima teoriche poi in mare e con psicoterapia.