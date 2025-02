"Una vela per tutti" torna all’insegna dell’inclusione sociale

Anche quest’anno, il Dipartimento di salute mentale della Azienda sanitaria territoriale di Ancona diretto dal dottor Massimo Mari, ripropone il progetto ‘Una vela per tutti’, in collaborazione con il Comune di Ancona, l’Anpis Associazione Nazionale per l’inclusione sociale e l’Ancona Yacht Club. Si tratta di un progetto rivolto agli utenti del Dipartimento di salute mentale che fonde un corso di vela teorico-pratico con un percorso intensivo di psicoterapia di gruppo; lo scopo di tale progetto è di mettere in luce le risorse e le abilità dei singoli individui in un’ottica di integrazione e di crescita. Il percorso intensivo di psicoterapia di gruppo, grazie allo strumento barca a vela, permette alle persone di condividere il proprio vissuto e di rielaborarlo, di sperimentarsi all’interno di un gruppo e prendere consapevolezza delle proprie dinamiche relazionali che, con la presenza esperta del terapeuta e del personale che opera nei servizi dell’Ast Ancona, possono essere rivisitate e cambiate al fine di raggiungere migliori livelli di benessere.

Il progetto è ai nastri di partenza: la prima riunione avrà luogo il 18 febbraio prossimo alle ore 14.30 presso l’Ancona Yacht Club con gli operatori del Dipartimento di salute mentale dell’Azienda sanitaria territoriale Ancona e gli organizzatori. Da lì si snoderà dunque tutto il percorso. L’iniziativa vede quest’anno la disponibilità di numero 20 posti. Dal mese di marzo fino a settembre un giorno a settimana avranno luogo 4 lezioni teoriche della durata di due ore, poi una volta a settimana una lezione pratica di circa 3 ore, sempre al mattino. Nelle precedenti edizioni (l’iniziativa si ripete con cadenza annuale da marzo a settembre ormai da diversi anni) hanno sempre partecipato con entusiasmo e grande interesse tanti utenti del Dsm con le loro famiglie, in media una ventina ogni anno, confermando la bontà del progetto. Si tratta di un percorso riabilitativo di gruppo che coinvolge infatti non solo gli utenti ed i loro familiari, ma anche gli operatori sanitari che partecipano ai vari momenti organizzativi e formativi e alla manifestazione conclusiva prevista per metà settembre in concomitanza con la Regata del Conero con lusinghieri risultati.