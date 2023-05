"Una vera smart city con piazza sul mare"

"La mia visione per Ancona è quella di una smart city che grazie alle nuove tecnologie sia in grado di raccogliere dati che non erano mai stati disponibili prima, anticipare eventuali situazioni di disagio e innalzare i livelli di servizio consentendo un processo decisionale veloce, efficace, trasparente e partecipato da tutta la cittadinanza. Questa città intelligente dovrà appoggiarsi a un sistema informatico che permetta a chiunque di inviare in tempo reale una segnalazione su un problema o una richiesta. Sistemi di illuminazione intelligente consentiranno di implementare lampioni in grado di consumare energia solo quando necessario. I dati sulla mobilità in tempo reale provenienti dai veicoli permetteranno di mettere a punto semafori capaci di limitare la congestione. Contenitori per la spazzatura intelligenti, dotati di sensori che allertano i servizi di raccolta quando pieni, permetteranno di risparmiare risorse ottimizzando i turni di raccolta dei rifiuti. L’utilizzo di sistemi tecnologici interconnessi e rilevatori di azioni violente, miglioreranno notevolmente la sicurezza. I dati di localizzazione resi anonimi dagli smartphone potranno aiutare le città a gestire meglio tantissimi aspetti organizzativi e sociali. Il cuore di questa smart city sarà proprio nel centro del suo ’gomito’. Qui il M5S propone una piazza sul mare in continuità con piazza della Repubblica e un museo digitale sulla storia della città nell’ex stazione marittima. La piazza sarà collegata capillarmente a tutto il territorio grazie ad una metropolitana di superficie".