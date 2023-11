Una vetrina per la grande bellezza

Al festival del cinema di Venezia, negli anni scorsi, la presentazione in anteprima nazionale del cortometraggio diretto dal maestro Vittorio Storaro (tre volte Premio Oscar per Reds, Apocalypse Now e per L’ultimo imperatore) che vede protagonisti i tre tenori de "Il Volo" tra le favolose forme calcaree delle grotte di Frasassi. Un cortometraggio realizzato con le musiche di Ennio Moricone e presentato in occasione del 50esimo anniversario della scoperta delle grotte di Frasassi, ad oggi visibile ai visitatori del museo di Genga "Arte, Storia e Territorio". Inoltre, a Pasqua dell’anno scorso, in pieni venti di guerra, le grotte di Frasassi hanno lanciato un forte messaggio di pace con la suggestiva proiezione di Armondo Linus Acosta, "The last supper. The living tableau", ispirato all’"Ultima Cena" di Leonardo Da Vinci e realizzato con i tre grandi maestri della cinematografia mondiale: Vittorio Storaro, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Le grotte di Frasassi nelle ultime stagioni estive, anche grazie a queste "vetrine", si sono confermate uno dei siti naturalistici tra i più visitati e apprezzati d’Italia. Ora il ciak della serie live action "Gormiti. The new era" del gruppo Rainbow, una grande vetrina per le bellezze delle Marche.

sa. fe.