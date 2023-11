Una via per Umbertì. Sorpresa, il sindaco raccoglie l’appello:: "Noi siamo pronti"

Intitolare una via, una strada o qualsiasi altro luogo anconetano a Umbertì. L’idea-appello lanciata sulle pagine del Carlino è credibile e potenzialmente fattibile e intanto raccoglie un assenso molto importante attorno alla figura del clochard anconetano diventato un’icona: "Perché no, del resto parliamo di un personaggio molto popolare che continua a restare tale anche a distanza di quasi un quarto di secolo dalla sua morte". A dirlo ieri, a commento del servizio pubblicato dal Carlino, è il primo cittadino di Ancona, Daniele Silvetti, a margine del consiglio comunale: "Ho avuto modo di vedere il vostro giornale, l’iniziativa di Tommaso Buglioni (Tom Tattoo, dal libro al film, ndr) e la cosa è molto interessante. Ben vengano iniziative legate alla toponomastica anconetana, proposte di intitolazioni a personaggi illustri, possibilmente legati alla nostra città. Umbertì è sicuramente stato uno di questi, un vero e proprio pezzo di memoria storica che va coltivata. Ripeto, ben vengano proposte in tal senso, che escano dai lavori del consiglio o che arrivino da comuni cittadini. Valuteremo tutto".

In un sondaggio fatto all’indomani della morte di Umbertì, al secolo Umberto Ceccarini, morto nel 2000 all’età di 68 anni, emerse che la sua figura era la più popolare tra tutti i personaggi della storia e dell’attualità anconetana. Oggi, ventitré anni dopo, il mito popolare del senza fissa dimora che amava stazionare nel centro cittadino di Ancona non sembra essere stato scalfito dal tempo. Questo grazie alle iniziative portate avanti proprio da Tommaso Buglioni, notissimo tatuatore e artista dorico e al coinvolgimento di Luigi Alberto Pucci, ovvero l’autore della bellissima e iconica foto divenuta l’emblema del volume pubblicato da Buglioni anni fa. L’immagine era stata scattata negli anni ‘90 da Pucci a Ceccarini all’interno dell’allora bar da Rosina in corso Mazzini. Un personaggio borderline a cui però tutti volevano bene e la notizia della sua morte fu accolta con un velo di tristezza da tantissimi anconetani. Umbertì era un clochard, con tutte le caratteristiche del caso, ma non era violento e tanto meno pericoloso e anche per questo motivo sono in tantissimi ancora a ricordarlo con tanto affetto.