Una villa da sogno a Ibiza. Ma la vacanza è un bluff

La vacanza nella villa da sogno a Ibizia è una maxi truffa: famiglia senigalliese arriva alle Baleari e scopre non solo che la casa non è in affitto, ma trova il proprietario ignaro di ogni cosa. Gli agenti del commissariato, coordinati dal vice questore Mabj Bosco, sono risaliti all’identità del truffatore: si tratta di un 40enne calabrese, che è stato denunciato per truffa. La vittima ha dichiarato di aver trovato su un noto portale on line un’abitazione in affitto con cinque camere e cinque bagni, oltre a una piscina a uso esclusivo: il tutto a poco più di 4mila euro. Una volta confermata la disponibilità della casa, la donna ha subito provveduto a fornire i dati della sua carta di credito per assicurarsi l’abitazione dove trascorrere le vacanze. Come da procedura, la donna è stata indirizzata dal portale a contattare tramite sms il proprietario dell’abitazione, al quale, oltre a chiedere ulteriori foto e la disponibilità nel periodo richiesto, chiedeva la modalità in cui poter perfezionare il pagamento. La risposta del sedicente proprietario non si è fatta attendere, poco dopo sono arrivate le foto e il codice iban su cui perfezionare, con bonifico, il pagamento di 4mila euro. Qualche giorno dopo il truffatore non ha esitato a contattarla dicendole di avere ricevuto il pagamento e fornendole inoltre l’esatto indirizzo dell’abitazione. La vittima ha iniziato a sognare la vacanza e a preparare le valige, ma una volta arrivata sul posto, la brutta scoperta: la casa non era mai stata offerta in affitto ed era abitata dal proprietario. Pur di non rinunciare alla vacanza, la famiglia è stata costretta a trovare all’ultimo un’altra sistemazione, sborsando così ulteriore denaro. La vittima ha anche cercato di tutelarsi, attraverso le clausole presenti nel portale, per cercare di recuperare, se possibile, la somma versata incautamente al truffatore.

Silvia Santarelli