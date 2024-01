Una vita da invisibile. Mummificato in casa. Era morto da cinque anni

Invisibile a tutti. Da vivo e da morto. Gianni Guidi, 71 anni, geometra in pensione, era deceduto cinque anni fa, verosimilmente nell’estate del 2018. Il suo corpo senza vita è stato trovato giovedì pomeriggio in un appartamento di via Urbino, al civico 4, ad Ancona. Quando i carabinieri hanno fatto aprire il portone si sono trovati davanti una scena agghiacciante. Il corpo era mummificato, disteso su un divano letto in soggiorno. Nelle stanze un odore terribile, tanto che i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con i respiratori.

Alcuni elementi sono subito balzati agli occhi dei carabinieri: un calendario fermo con la pagina al 2018, una bolletta risalente a quell’anno e non pagata, una rivista sempre di cinque anni fa. Quando il tempo in via Urbino 4 si è fermato. Indizi, certo, ma che insieme alle condizioni del ritrovamento del corpo hanno fatto propendere per una morte lontana nel tempo. In cinque anni nessuno ha reclamato Gianni Guidi, anconetano di nascita, vissuto per anni a Roma dopo che da bambini avevano lasciato le Marche alla volta della capitale. A Roma, la stessa città in cui vive il fratello Marco. Tra i due non c’erano rapporti. Anzi, dopo la morte della madre, nel 2017, avevano pesantemente litigato. "Noi siamo nati in quella casa di via Urbino – racconta il fratello Marco – poi i nostri genitori si sono trasferiti nella capitale quando avevamo 6 e 8 anni. A Roma io ci sono rimasto per sempre, mentre lui ogni tanto, una volta grande, ci tornava. Sentiva più il legame con Ancona e col passare degli anni questa vicinanza è aumentata, fino a quando, circa una dozzina d’anni fa credo, lui ha preso proprio la residenza qui. I nostri incontri si sono fatti sempre meno frequenti. Non siamo mai andati troppo d’accordo. Nel 2017 poi, quando è morta nostra madre, abbiamo litigato di brutto e da allora non ci siamo più rivolti la parola".

Ma Marco, nonostante tutto ha sempre cercato un dialogo con Gianni. Lo aveva chiamato l’ultima volta nel 2018, ma il telefono del fratello era staccato. Poi il nulla. Fino a quando giovedì mattina è tornato improvvisamente ad Ancona. "Volevo fargli una sorpresa – dice– in fondo è pur sempre sangue del mio sangue". Bussa alla porta di primo mattino, senza avere risposta. Allora mette un biglietto sotto la porta. Ma quando torna in via Urbino, nel pomeriggio, vede che il biglietto è ancora lì. Allora s’insospettisce. Chiama un fabbro, ma l’artigiano fa intervenire i carabinieri. E da lì la macabra scoperta. Ma possibile, si chiedono anche i carabinieri, che in cinque anni quest’uomo non sia stato mai reclamato da nessuno? Possibile che nel condominio nessuno abbia sospettato qualcosa? "Da anni passiamo davanti alla sua porta, ma mai abbiamo avuto sentore che fosse successo qualcosa dentro casa sua" dicono i vicini. Ora sarà l’autopsia disposta dal pm Marco Pucilli a stabilire cause e tempi del decesso.