Una vita da Patronessa "La ricompensa più bella? Il sorriso di un bimbo guarito"

Se c’è qualcosa a cui tutti gli anconetani sono legati in un modo o nell’altro questo è l’"ospedaletto", affettuoso nomignolo dato da sempre all’ospedale pediatrico ‘Salesi’. E, di riflesso, questo legame si crea anche con chi vuole il bene dei suoi piccoli pazienti, e per loro si impegna in modo indefesso. Non solo medici e infermieri, ma anche una realtà come le Patronesse del Salesi. E’ quindi assolutamente meritato il ‘Ciriachino d’oro’ che oggi riceverà Filomena Felcini Fiore, la cui ideale biografia si potrebbe intitolare ‘Una vita da patronessa’. Sono quasi quattro decenni che Felcini Fiore vive questo impegno, e per buona parte nell’importante ruolo di presidente. A tal punto che neanche lei si ricorda esattamente quanti sono stati i mandati ricevuti. "Ognuno dura tre anni – spiega –. Non se ne possono fare due di seguito, ma si possono ricevere più volte. Io credo di essere stata presidente per quindici o diciotto anni. E lo sono tuttora".

E’ in buona compagnia, visto a chi va l’altro Ciriachino d’oro.

"Sapendo chi è, io non mi sento la persona giusta. Sono stati molto gentili a darmi questo riconoscimento".

Meritato, evidentemente.

"L’unico mio onore è essere stata per trentanove anni nelle Patronesse. Come presidente, ma soprattutto come ‘operaia’".

Qual è la sua soddisfazione più grande?

"C’è un’iniziativa veramente importante, e di cui sono davvero orgogliosa: aver fatto venire una ventina di bambini dall’Africa, dall’Albania e ora dall’Ucraina, per farli operare al cuore dal professor Marco Pozzi. Per loro non è come per i nostri bambini, visto che noi abbiamo un servizio sanitario che funziona, al di là delle liste d’attesa spesso lunghe. Per quei bambini era ed è una questione di vita o di morte. O venivano da noi o morivano".

E’ una cosa a cui tiene molto?

"Sì, eppure tra di noi qualcuno diceva che dovevamo prendere bambini italiani. Ma loro non ne hanno bisogno. La prima fase dell’iniziativa aveva come titolo ‘Guariamoli’".

Avete anche arricchito l’ospedale di attrezzature importanti.

"Sì, ma l’abbiamo fatto non per un certo medico o per l’altro, ma unicamente per il bene dei bambini, il nostro fine ultimo. Forse per questo siamo sempre state rispettate, sia dal personale ospedaliero che dai cittadini".

C’è di mezzo anche quella concretezza tutta femminile?

"Sì, le Patronesse sono tutte donne. Ma potremmo avere anche dei ‘Patronessi’, vista la generosità dimostrata da molti uomini nei nostri confronti".

La ricompensa più bella qual ‘è? Il sorriso di un bambino guarito?

"Sì, ma è sempre più quello che riceviamo di quello che diamo".

Lei è molto modesta. Ci dica almeno una sua dote.

"Non ho doti personali. Sono le Patronesse ad essere buone, perché non mi mandano via...".

r. m.