Una vita fabbricando fisarmoniche. Addio a Mengascini, aveva 62 anni

Ieri notte è venuto a mancare a 62 anni Stefano Mengascini. Castelfidardo deve molto alla sua famiglia, una di quelle che ha dato una vita intera per lo sviluppo dell’artigianato e per la produzione della fisarmonica, cuore pulsante della città. Mengascini infatti è un’azienda nata nel 1978 che porta il cognome del suo fondatore, Nello, e Stefano era oggi titolare dell’azienda. Un grande professionista, sempre con il sorriso, marito e padre di famiglia la cui scomparsa lascia tanti nello sconforto. Del suo lavoro e della famiglia ne è sempre stato orgoglioso. Addoloratissime la moglie Elisabetta e le figlie Lucia e Chiara. Tantissimi i messaggi di cordoglio che la famiglia sta ricevendo in queste ore. La salma è visibile nella casa del commiato Alba nova delle onoranze funebri fratelli Virgini in via Bramante. Il funerale è stato fissato per oggi pomeriggio alle 17 nella chiesa Collegiata in centro.

s. s.