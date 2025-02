"Una vita immaginata". Concerto con 25 allievi dell’accademia di canto

In occasione della chiusura della mostra fotografica di Angelo Mezzanotte "Una vita immaginata", in zona Conce a Fabriano, si è svolto un concerto, in collaborazione con 25 allievi dell’Accademia di canto "Forme di voce" e Djenga Rock’n Rooms. Presenti nelle sale del Museo Mannucci-Ruggeri circa 250 spettatori. L’iniziativa è stata organizzata dalla Nuova Fonderia Artistica. "In questo contesto di profondo cambiamento della città si inserisce il progetto della Nuova Fonderia artistica - spiegano i componenti dell’associazione di prossima costituzione - gli obiettivi da raggiungere saranno organizzare eventi e manifestazioni di alto livello qualitativo e capaci di coinvolgere un pubblico vasto, in qualsiasi ambito della creazione artistica, e fornire un’assistenza accessibile a tutti coloro che hanno una forte esigenza espressiva ma che non hanno i mezzi".