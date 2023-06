Una vita sempre in prima linea

Antesignano e maestro della comunicazione moderna e delle pubbliche relazioni, Alceo Moretti nacque a Pesaro, nel 1921, ma divenne quasi un figlio adottivo di Ancona, dove scomparve nel 2012 a 91 anni. Un uomo, due città, come dimostra il fatto che allenò sia la Vis Pesaro che l’Anconitana. Per raccontarne la vita servirebbe un libro (e infatti c’è chi l’ha scritto). In questi giorni l’anno da ricordare è però il 1974, quando Moretti fondò la tv via cavo privata Telemilanocavo, venduta poi a Berlusconi. Nel 1981 diventò Canale 5. Moretti ideò e seguì campagne di informazione e pubblicitarie in tutto il mondo, comprese quelle elettorali di Kennedy e Nixon, e per oltre 30 anni ha condotto la trasmissione "Gli incontri di Alceo Moretti" (oltre 1.000 puntate!). Protagonisti, solo per restare nel mondo dello sport, Agostini, Bartali, Berruti, Baldini, Fangio, Facchetti, Fittipaldi, Lauda, Ricci, Simeoni, Villeneuve, Zico, Ciotti ed Ecclestone.