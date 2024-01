Una vita sulla strada: "Ma mai venderò la collana di mia sorella"

C’è un viso sorridente, ogni mattina, in Corso Mazzini. Un uomo discreto e gentile seduto sui gradini che legge il giornale, il nostro giornale. Sfoglia il Carlino verso le 10, ogni giorno. Quando non piove sta lì, davanti alla parrocchia. Poco importa che sia estate o inverno. Il cappello di lana viola lo scalda dopo una notte passata al freddo. Incuriositi dal fatto che legga il nostro quotidiano, lo avviciniamo: "Scusi, di dov’è lei?". Lui alza gli occhi e ci guarda: esita, abbozza un sorriso e risponde: "Io vivo per strada". Come se la strada fosse un segno talmente forte da marcarti a vita, tanto quanto la provenienza scritta sulla carta d’identità. Che il signor Mario – il nome è di fantasia – viva per strada è solo un dettaglio. La dignità non l’ha mai persa pur dormendo su dei cartoni, in centro. Poco a poco, riesce a fidarsi e a confidarsi. Si apre timidamente solo quando diciamo di essere giornalisti del Carlino. "Gli altri giornali non mi piacciono, voi approfondite le notizie – si complimenta – Io sono originario di Porto San Giorgio, ma vengo dalla Toscana. Le Marche le ho lasciate quando avevo 1 anno. Ho vissuto con i miei nonni a Empoli, ho fatto il Convitto, poi il liceo e l’università. Mi sono laureato in Economia e commercio nel ’79, a Pisa".

Mario, 67 anni, si ritrova in strada per una serie di motivi: "Avevo una famiglia non buona. Mi sono allontanato, anzi – si corregge – mi hanno mandato via, era una situazione imbarazzante. Avevo un padre padrone. Pensi che dal Convitto, il venerdì, potevo uscire e tornare a casa, ma sapendo quanto mi aspettava in famiglia, decidevo di restare lì. Nella mia vita – dice – ho sempre lavorato, ero impiegato nel reparto logistico di un’azienda, ad Empoli, dove ho vissuto per 50 anni".

Ma la pandemia ha cambiato le carte in tavola: "Ho perso casa, lavoro e quant’altro. Ho iniziato a vivere per strada. Prima a Roma, tra aggressioni continue, tossici e balordi da cui mi tengo alla larga e poi Milano e Bologna, dove mi hanno preso per i capelli dopo un attacco di appendicite. L’intervento è durato 8 ore, ma per fortuna la racconto". Un uomo di fede, Mario: "Credo molto in Dio, anche se a volte sono un po’ scoraggiato. Durante un cammino organizzato dalla Caritas di Falconara, ho conosciuto il vescovo di Ancona, Angelo Spina. È una persona attenta ai problemi della gente, mi ha assicurato una soluzione. Sono disposto a fare di tutto pur di non vendermi l’unico ricordo della mia vita precedente, la catenina di mia sorella, morta di Covid".

Nicolò Moricci