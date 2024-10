Una vittoria di carattere dopo due supplementari

virtus roma

80

jesi

83

VIRTUS : Whelan 18, Caversazio 13, Conti 14, Siberna 3, Ancellotti 4; Valentini 12, Santiangeli 14, Visintin 2, Ranucci ne, Zoffoli, Branchi ne, Fokou ne. All. Tonolli

GENERAL CONTRACTOR JESI: Di Emidio 16, Marulli 14, Petrucci 15, Cena 3, Berra 19; Valentini 1, Malatesta ne, Santiago Bruno 5, Zucca 7, Carnevale ne, Ponziani 3. All. Ghizzinardi

Arbitri: Parisi di Catania e Di Giorgio di Giarre (Ct) Parziali: 18-14 34-29 47-48 63-63 72-72 80-83

Infinita battaglia, alla fine Jesi espugna Roma dopo due supplementari e 50 minuti combattutissimi. Al via Tonolli, che deve risalire, parte con Whelan, Caversazio, Conti (ex Senigallia), Siberna, e l’ex Vuelle Ancellotti; Ghizzinardi replica con Di Emidio, Marulli, Petrucci, Cena, Berra. Ghizzinardi porta in panchina pure Riziero Ponziani, il lungo classe 1994 che dopo qualche giorno di prova è stato tesserato ed è all’esordio in maglia jesina. Grande equilibrio nei primi 20 minuti con Roma avanti di poco sia nel primo periodo (18-14) che nel secondo (parziale vinto 16-15) per un complessivo 34-29 all’intervallo, un punteggio basso con le difese che prevalgono sugli attacchi ma il match che resta apertissimo e General Contractor che può disporre di un Berra finalmente positivo dopo un brutto inizio di stagione (13 in 13’ nella prima metà di gara). Jesi decisa e rientrare nel terzo periodo con Marulli che firma il sorpasso al 27’ sul 41-43: poi la squadra di Ghizzinardi che prende un paio di possessi di vantaggio primo di chiudere col vantaggio minimo al 30’ sul 47-48. Grande equilibrio ancora nel periodo conclusivo con Caversazio che riporta avanti la squadra di Tonolli (52-50 al 32’) ma Zucca firma prima il pareggio e poi il sorpasso marchigiano al 35’ (54-57). É Marulli a portare gli ospiti al doppio possesso di vantaggio (56-60 al 37’) ed è ancora l’esterno a piazzare la seconda tripla consecutiva, questa ancora più importante, per il +7 (56-63) con meno di 3’ da giocare. Proprio l’ex Santiangeli riporta sotto i suoi, quindi Valentini pareggia a quota 63 e Whelan sbaglia il tiro del successo mandando le squadre all’overtime. Ancora il Valentini romano a firmare il sorpasso col primo canestro del prolungamento (65-63 al 42’). Match al cardiopalmo con l’argentino Cena che riporta avanti la General Contractor con una tripla (67-70 al 43’) poi Santiangeli impatta a 72 dopo il canestro di Di Emidio e si va a un altro supplementare. Qui, Jesi rincorre, ma poi decide la tripla di Di Emidio.