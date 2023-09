"Una vittoria esaltante a Milano: la strada è lunga"

Un derby così va oltre ogni più rosea previsione, per il pur ottimista Simone Inzaghi. "Noi i più forti d’Italia? Assolutamente no, abbiamo fatto un buonissimo inizio e un grandissimo derby. Sempre concentrati nelle distanze, facendo gol nei momenti giusti. I subentrati sono stati bravissimi in un momento in cui avevamo preso il 2-1. Grande soddisfazione per aver regalato un derby ai nostri tifosi, ma adesso verrà il difficile con tante partite ravvicinate e dobbiamo prepararci". Ironia della sorte, il mattatore è stato colui che in molti volevano fuori, Henrikh Mkhitaryan, non certo per sue mancanze ma perché alle sue spalle scalpita Frattesi, a sua volta a bersaglio una volta in campo e nel finale di gara protagonista di un diverbio con Krunic mostrato dalle telecamere. "Mkhitaryan lo conosciamo tutti - risponde Inzaghi - Come ho sempre detto so tutto ma leggo e ascolto poco. Ero un po’ preoccupato per questa gara perché le prime tre le abbiamo preparate in una settimana intera e per questa avevamo tre giocatori che sono rientrati all’ultimo dal Sudamerica. Ma sapevo che sanno giocare questa partita".

Ora Inzaghi è diventato ’’mister derby’’. "Mi fa enormemente piacere per la nostra gente, la società, il presidente. Sappiamo cosa rappresenta questa partita - risponde ancora il tecnico – Avevamo giocatori che venivano da partite importanti e hanno speso tanto fisicamente e mentalmente. Quando è stato il momento i subentrati ci hanno dato una grande mano". Ancor di più i titolari, tra cui Marcus Thuram. Strappato nella sfida di mercato proprio al Milan, ha avuto un avvio di campionato straordinario.

"Marotta e Ausilio già l’inverno scorso volevano acquistarlo – dice ancora l’allenatore -. Brava la società che lo voleva già da un anno. Di nuovi abbiamo solo lui e Thuram tra i titolari, gli altri sono quelli dello scorso anno che grazie a una grande stagione hanno molta consapevolezza. Ripeto: il difficile viene ora".

Da parte sua, proprio Thuram festeggia la grande serata nel post-partita ai microfoni dell’house organ nerazzurro. "San Siro è eccezionale, il supporto dei tifosi è incredibile – dice ringraziando per il supporto ricevuto – Personalmente lavoro ogni giorno per diventare un po’ più forte, spero di continuare allo stesso modo. Lautaro? È un grande attaccante, uno dei migliori al mondo. Sto imparando tanto giocando assieme a lui. Adesso abbiamo una partita molto difficile in Champions League, dobbiamo restare concentrati e speriamo di vincere".

La gioia di Zhang, che non è riuscito a tornare a Milano per la stracittadina, si riassume in un doppio cuore nerazzurro su Instagram con la scritta "Sempre" e un emoji di felicità. Di certo i tifosi nerazzurri hanno vissuto dei sabato peggiori.