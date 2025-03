Una zona 30 al Pinocchio: c’è l’ordinanza

Transiti a folle velocità, pericoli per pedoni e ansia per i residenti: in via della Madonnetta la misura è colma. La protesta dei cittadini che vivono nella zona specifica del Pinocchio ha spinto l’amministrazione comunale a prendere il provvedimento di emettere un’ordinanza di immediata applicazione del limite di ‘30km orari’ in un tratto della strada che collega il quartiere alle frazioni occidentali del capoluogo, da Candia a Sappanico. Proteste veementi da parte dei cittadini, fortemente preoccupati dalle velocità tenute dai veicoli in transito. Il Carlino ha voluto vederci chiaro e nei giorni scorsi ha monitorato il traffico nella zona indicata dall’ordinanza, con un esito scontato: auto e altri mezzi procedono a velocità folli, soprattutto per chi scende dal Ghettarello verso il Pinocchio. L’ordinanza prevede la formale applicazione del divieto per un tratto stradale di circa 200 metri, dal civico 44 al civico 87. Per intenderci, siamo oltre il capolinea del 2 (in direzione Candia e Ghettarello) all’altezza dell’attraversamento pedonale, fino alle strisce successive poste con il rialzo stradale. La direzione manutenzioni e la polizia locale hanno già dato mandato esecutivo della misura e nei prossimi giorni sarà montata la nuova segnaletica verticale e disposta quella orizzontale. Il tratto di via Madonnetta (dove saranno effettuati servizi specifici di controllo dei limiti di velocità) si unisce al tratto di via Posatora all’altezza dell’ingresso del parco Belvedere e della chiesetta.