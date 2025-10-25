Un’altra aggressione verbale a un medico: grida in faccia a una dottoressa alla sede Ast di via Guerri: la paziente adirata placata dai colleghi

Per uno screening oncologico positivo che necessitava di maggiori accertamenti ha iniziato a sbraitare e inveire contro il personale del distretto di via Guerri, dove, a placare le acque, sono dovuti intervenire i carabinieri. A essere aggredita, per fortuna ‘solo’ verbalmente, giovedì mattina, una dottoressa del distretto sanitario dell’Ast Ancona, in via Guerri, al secondo piano.

Secondo una prima ricostruzione, la paziente sarebbe entrata nello studio del medico senza bussare, visibilmente agitata e pretendendo spiegazioni in merito a una lettera di esito.

Il medico ha cercato di tranquillizzarla, in quanto la situazione non era grave, illustrandole che, secondo il protocollo screening regionale, sarebbe stata ricontattata per gli approfondimenti. Ma lei non voleva sentire ragioni: avrebbe iniziato a gridare in faccia alla dottoressa a una distanza di appena pochi centimetri. Chiedeva una visita ginecologica urgente. Colleghi del medico sono arrivati in supporto, e la donna è stata invitata a uscire, ma lei avrebbe iniziato a gridare per il corridoio. Si sarebbe placata solo dopo l’arrivo dei carabinieri. Non risultano ad oggi denunce ma il personale chiede un "controllo agli ingressi per evitare episodi così spiacevoli".