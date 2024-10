Un’altra allerta meteo, tutto chiuso. Ma guardate com’è ridotto l’Aspio

Il torrente Aspio carico di detriti e ostacoli al suo corso, in caso di forti precipitazioni il destino dei residenti della frazione sarebbe di nuovo segnato. A due settimane e mezzo dall’alluvione che, tra gli altri, ha colpito l’Aspio e alla vigilia di una nuova, preoccupante ‘Allerta arancione’, a causa della perturbazione che oggi si dovrebbe abbattere sul capoluogo, l’alveo del torrente è rimasto intonso. L’amministrazione comunale ieri, come nei giorni di metà settembre, ha emesso l’ennesima ordinanza firmata dal sindaco che di fatto chiude le scuole, università, nidi, ma anche i parchi e i cimiteri: a distanza di sedici giorni, tuttavia, non un grammo di terra, un pezzo di canna, un arbusto o un detrito è stato rimosso e neppure un metro di corso d’acqua bonificato e messo in sicurezza. Un intervento mancato che ora mette di nuovo a rischio l’incolumità dei residenti e i beni pubblici e privati di tutti gli abitanti dell’Aspio nei territori comunali di Ancona, Osimo e Camerano.

Il Carlino ieri ha effettuato in sopralluogo lungo il tratto anconetano del fiume, un torrente che si fa fiume unendosi al canale Piantate Lunghe in discesa da Candia. Ciò che abbiamo trovato e testimoniato preoccupa soprattutto alla luce del nuovo, probabile evento atmosferico. Il tratto del torrente che va dall’abitato dell’Aspio di Ancona, in pratica dal ponte dell’autostrada, salendo verso Polverigi parallelamente alla strada del Vallone, è a rischio altissimo di esondazione più che in occasione del recente evento calamitoso. La quasi totalità dell’alveo è invaso da alberi, vegetazione e tonnellate di terra di sedime.

La piena di metà settembre ha travolto e demolito tutti i ponti che collegavano le case di campagna alla provinciale. Nessuno, a parte i residenti stessi che si sono messi coi loro mezzi a salvare il salvabile cercando di ricostruire i percorsi, è intervenuto dal Comune e dal Consorzio di Bonifica, gestito dalla Regione, a seconda della competenza territoriale. In mezzo ai campi ci sono ancora le auto travolte e distrutte dalla piena del torrente due settimane fa. In particolare una Kia e una Bmw trascinate come fuscelli praticamente da rottamare, ma ce ne sono altre di proprietà dei frontisti della strada del Vallone. In alcuni tratti il corso del torrente è occluso dal materiale, l’acqua ferma ridotta in pozze fangose. In caso di piogge abbondanti il torrente avrebbe tutta una serie di ostacoli e la conseguenza sarebbe altrettante esondazioni dall’alveo pieno.

Chi rischia di brutto è la famiglia la cui abitazione, con terreno, si trova proprio alla confluenza tra l’Aspio e il fosso Piantate Lunghe, nell’abitato della parte anconetana della frazione: "Siamo stati invasi dalla piena, un metro e mezzo d’acqua che è entrato in casa e ha fatto danni – racconta il proprietario mentre ci accompagna a vedere i danni della piena assieme alla fedele cagnetta – So che non è facile mettere mano a questo disastro, ma è bene che qualcuno intervenga al più presto perché se torna una pioggia così qui siamo di nuovo a rischio vita". L’acqua ha travolto le recinzioni del suo terreno, il ponticello che lo collegava all’abitato è stato divelto ed è inutilizzabile. Sul campo tonnellate di canne spezzate e lasciate a terra. In caso di una nuova onda d’acqua e fango sarebbe la fine.