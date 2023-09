Un’altra anziana raggirata. Le portano via 9mila euro

Anziana raggirata al telefono, sparito oro per 9mila euro. Sembra un film, ma purtroppo è tutto vero: un sodalizio criminale tra un maresciallo dei carabinieri e un avvocato (finti), con un’assistente che intrattiene – per così dire – i rapporti con il pubblico, ignaro di tutto. Peccato però che questa triste vicenda non sia un film. È tutto vero, dicevamo e il maresciallo, l’avvocato e la sua sedicente assistente sono soltanto dei truffatori. La vicenda risalirebbe a due giorni fa. Era il primo pomeriggio di giovedì quando, verso l’ora di pranzo, attorno alle 13, un’anziana sarebbe stata contattata al telefono da un uomo: "Signora, sono un avvocato, suo figlio è stato arrestato per omicidio e ora si trova nella caserma dei carabinieri". Apriti cielo: l’anziana, al solo pensiero, non ci ha visto più. "Ma come sta lui? – avrebbe risposto – E cosa dovrei fare?", avrebbe chiesto all’interlocutore. E lui, per tutta risposta, con fare deciso, pronto e alquanto convincente, avrebbe detto: "Beh signora, occorre un versamento per l’immediato rilascio".

L’incredulità e quei secondi di tentennamento della donna sono stati spazzati via quando l’avvocato (fasullo) l’avrebbe fatta parlare con il maresciallo dei carabinieri (anch’egli fasullo), che aveva fermato il figlio: "Signora, purtroppo è tutto vero, passerà a breve a casa sua una nostra assistente per il prelievo". A lei, che – secondo indiscrezioni – sarebbe una straniera con capelli lunghi fino alle spalle, vestita con un abito blu dalle tasche evidenti, la vittima avrebbe consegnato monili e catenine d’oro per 9mila euro. Tutto ciò che aveva in casa, praticamente. Era già troppo tardi quando la donna si è accorta che il figlio non aveva commesso alcun omicidio e che era tutt’un raggiro. Sul posto, poco dopo, la polizia, stavolta quella vera.

Questa è solo l’ennesima modalità attuata da soggetti criminali, per approfittarsi di persone anziane, per carpirne la buona fede e farne oggetto di reato. La polizia, da sempre accanto alle fasce deboli, invita i cittadini a parlare coi propri anziani, familiari, vicini di casa, per metterli in guardia da possibili raggiri. Bastano pochi consigli (e una chiamata al 112 Nue) per difendersi.

Nicolò Moricci