Un’altra gru a palazzo Campana

Un’altra gru a torre è pronta all’interno dell’area di cantiere di piazza Dante in pieno centro storico a Osimo. Resterà in loco per poco tempo, ma sottrarrà dieci stalli e sono tante le polemiche dei residenti per il problema dei parcheggi già "mangiati" da mesi dal cantiere e per la viabilità difficile con l’apposizione delle transenne su Palazzo Campana. I lavori non termineranno prima della fine dell’anno. La questione dei lavori nell’istituto ha evidenziato il problema annoso della carenza di parcheggi in centro. Gli stalli disponibili in centro sommati ai posti auto del maxi parcheggio sono attualmente in numero inferiore rispetto a quelli degli abbonamenti fatti dai residenti del centro. I lavori anche all’interno comunque procedono spediti. C’è stato anche un incontro tra Istituto Campana, Comune, ufficio scolastico regionale e Regione Marche per nuovi progetti, data la volontà di recupero dei tremila metri quadrati interni. La Regione ha già presentato una legge da discutere in Consiglio regionale per un ente per studi amministrativi. È stata elaborata, come detto dalla presidente Gilberta Giacchetti, dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini e prevede una struttura formata da Regione, Università e Comune finalizzata alla formazione con elevati standard di qualità, per fronteggiare i cambiamenti che stanno investendo la stessa pubblica amministrazione e i rapporti tra questa e anche i cittadini.