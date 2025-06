Un’altra lite finita a bastonate. Lo show notturno di due stranieri sveglia i residenti in piazza del Papa

Litigano in piazza, in piena notte, poi iniziano a picchiarsi. Sono ancora da chiarire i contorni che hanno portato due stranieri, un somalo di 21 anni e un marocchino di 33 anni, ad arrivare alle mani nella notte tra ieri e martedì, in piazza del Papa. Attorno alle 3 i residenti della zona sono stati svegliati dalle grida che i due, probabilmente anche ubriachi, facevano. Uno avrebbe impugnato anche un bastone, però poi non trovato sul luogo, e avrebbe colpito l’altro alla testa e al costato. Passati ad un corpo a corpo sono caduti entrambi a terra, feriti e sanguinanti. E’ la seconda aggressione, con modalità simili, avvenuta in centro città a distanza di un giorno. La precedente risale al tardo pomeriggio del 2 giugno, in piazza Roma, tra tunisini e marocchini. In piazza del Papa sono arrivati il 118 e una pattuglia delle Volanti della polizia. Gli agenti hanno trovato i due stranieri feriti, avevano ecchimosi da percosse e graffi. Quello in condizioni peggiori era il più giovane, è stato portato in pronto soccorso, all’ospedale di Torrette, da una ambulanza della Croce Rossa. Il 21enne è salito da solo a bordo del mezzo sanitario, non ha fatto resistenza, era confuso, ha riferito ai soccorritori che era stato colpito con un bastone ma in piazza la polizia non ha trovato nulla. Arrivato in ospedale è stato sottoposto ai controlli medici e poi in giornata è stato dimesso con 5 giorni di prognosi. Fino a ieri non aveva sporto denuncia contro il marocchino con cui si sarebbe affrontato. Le cause del litigio non sono state chiarite. I locali della piazza a quell’ora erano già tutti chiusi e non c’erano persone presenti oltre ai due feriti. Il 33enne non è voluto andare in ospedale, è stato medicato sul posto. Entrambi sono risultati regolari sul territorio italiano. I poliziotti hanno identificato entrambi e registrato l’intervento ma non è stato possibile procedere a nessuna denuncia perché è a querela di parte non avendo riportato, nessuno dei due stranieri, prognosi importanti. Il litigio finito alle mani segue, si diceva, quello avvenuto in piazza Roma, dove un gruppo di stranieri ha aggredito, lunedì, un marocchino di 30 anni con una mazza. Tutto per una sigaretta negata. Questo almeno è quello che è emerso dalle prime indagini. Sul caso di piazza Roma stanno facendo accertamenti i carabinieri. I due episodi non sarebbero però collegati stando alla polizia. Anche il marocchino preso a mazzate in testa non ha sporto denuncia. Le vittima hanno tempo tre mesi per farlo.