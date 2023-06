Un’altra spaccata: danni ingenti

JESI

Ancora spaccate ai danni di attività commerciali in città: nel mirino stavolta la zona di via San Francesco ma i malviventi sono stati costretti a dileguarsi a mani vuote. Il raid è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì: ingenti i danni. A ricevere la sgradita visita il centro estetico e il parrucchiere I Pieroni, in via Rossini, angolo via San Francesco. Probabilmente con una mazza in pugno i malviventi hanno sfondato la vetrina andata in frantumi del centro estetico ma non sono riusciti ad entrare. Hanno poi tentato di forzare la porta di accesso della parruccheria I Pieroni, anche qui senza successo. Alla fine i malviventi hanno dovuto desistere. Sul posto i carabinieri per le indagini e i rilievi. Non si esclude che potrebbe trattarsi degli stessi banditi che due settimane prima, sempre spaccando le vetrine erano entrati nella tabaccheria Memè di via Gramsci e in un’altra parruccheria nel complesso Mercatini, sul Viale della Vittoria. Alcuni giorni prima un’altra spaccata alla Pizzeria Pepito. In questi episodi più risalenti nel tempo i malviventi erano riusciti a trafugare qualche spicciolo di fondo cassa e delle bottiglie di vino.