Un’amica le salva la vita Trovata priva di sensi dalla polizia in un camper

E’ stata salvata grazie alla segnalazione alla polizia di un’amica evidentemente preoccupata per il suo stato di salute. Gli agenti del commissariato di Osimo hanno salvato la vita sabato a una spagnola di 30 anni che vive da qualche tempo all’interno di un camper parcheggiato nella zona di a San Biagio. La spagnola aveva manifestato intenti suicidi, destando preoccupazione in un’amica, che non sentendola da alcuni giorni, ha allertato le forze dell’ordine. La giovane, attualmente in Italia senza fissa dimora ed afflitta da problemi economici che l’avevano da ultimo costretta a dimorare nel proprio camper rimasto fuori uso alla periferia cittadina, aveva già ingerito alcune pastiglie di tranquillanti. Evidentemente una dose troppo massiccia per poter far dormire sonni tranquilli all’amica che si è sentita in dovere di chiamare la polizia. Quando gli agenti del Commissariato sono giunti in suo soccorso, la donna era già quasi priva di sensi. Risultando vani i tentativi di contattarla, gli operatori non hanno esitato ad entrare nel camper, dove l’hanno trovata in evidente stato confusionale, ma fortunatamente non ancora in pericolo di vita, ed una volta giunta sul posto l’ambulanza l’hanno affidata per gli ulteriori accertamenti ai sanitari che l’hanno subito accompagnata all’ospedale di Torrette. Le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione. La ragazza è piuttosto conosciuta nella frazione osimana. Alcuni residenti l’hanno anche aiutata nelle incombenze quotidiane. L’affetto della gente è l’unica medicina per tentare di risollevarsi da qesto momento complicato.